Мовляв, посилює якийсь тиск, щоб не вступати у війну білоруськими військами. Таку думку 24 каналу озвучив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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Що означають заяви Білорусі

Водночас інші можливості Лукашенко готовий надавати Росії та окупаційному війську.

Лукашенко відкупляється, тому в інформаційній війні такі заяви не мають жодного значення. Розвідка відстежує усе, у нас на Півночі є система оборони,

– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Насамперед треба звертати увагу на реальний військовий потенціал Білорусі, а він – невеликий.

На що розраховує Лукашенко

Для Лукашенка така інформаційна кампанія потрібна, щоб "прислужитися" Путіну. У такий спосіб самопроголошений очільник Білорусі намагається уникнути того, щоб Путін дотиснув і змусив його ввести війська в Україну.

Романенко зауважив, що суттєвих змін у цій ситуації немає, та нагадав, що у 2022 році вже говорили про "наступ" з Білорусі.

У РНБО відреагували на заяви Білорусі

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що це інформаційна операція Росії, яка розкручується за допомогою підлеглих Лукашенка. У такий спосіб росіяни хочуть відтягнути більше українських сил на кордон.

"Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею. Наявність росіян збоку Білорусі як ДРГ є, але для вторгнення сил там немає", – пояснив Коваленко.