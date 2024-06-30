Мовляв, посилює якийсь тиск, щоб не вступати у війну білоруськими військами. Таку думку 24 каналу озвучив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.
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Що означають заяви Білорусі
Водночас інші можливості Лукашенко готовий надавати Росії та окупаційному війську.
Лукашенко відкупляється, тому в інформаційній війні такі заяви не мають жодного значення. Розвідка відстежує усе, у нас на Півночі є система оборони,
– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.
Насамперед треба звертати увагу на реальний військовий потенціал Білорусі, а він – невеликий.
На що розраховує Лукашенко
Для Лукашенка така інформаційна кампанія потрібна, щоб "прислужитися" Путіну. У такий спосіб самопроголошений очільник Білорусі намагається уникнути того, щоб Путін дотиснув і змусив його ввести війська в Україну.
Романенко зауважив, що суттєвих змін у цій ситуації немає, та нагадав, що у 2022 році вже говорили про "наступ" з Білорусі.
У РНБО відреагували на заяви Білорусі
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що це інформаційна операція Росії, яка розкручується за допомогою підлеглих Лукашенка. У такий спосіб росіяни хочуть відтягнути більше українських сил на кордон.
"Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею. Наявність росіян збоку Білорусі як ДРГ є, але для вторгнення сил там немає", – пояснив Коваленко.