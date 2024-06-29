Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни ISW в актуальому огляді. Там посилаються на міністерство оборони Білорусі, яке анонсувало ці "нововведення" 28 червня.

Дивіться також Раптова перевірка військ у Білорусі: у ДПСУ розповіли про загрозу з Півночі

"Білоруські сили розгорнули на кордоні батальйон РСЗВ "Полонез" у відповідь на "складну ситуацію" біля кордону та в рамках раптової перевірки готовності", – заявляли у білоруському відомстві.

В ISW зазначили, що ця активність у Білорусі – це зусилля Росії збільшити свою військову присутність у Білорусі та подальшу інтеграцію Білорусі у сприятливі для Росії рамки та діяльність Групи Вагнера в Білорусі.

Причини розгортання ППО у Білорусі

Білоруський державний прикордонний комітет заявив, що 26 червня білоруські сили збили нібито безпілотник загальноросійського проукраїнського російського добровольчого корпусу (РДК) поблизу українсько-білоруського кордону в Гомельській області.

Російські та білоруські чиновники та підприємства обговорили двосторонню економічну співпрацю на Форумі регіонів Білорусі та Росії в Білорусі 28 червня.

Аналітики пишуть, що диктатор Путін на форумі заявив, що Росія та Білорусь намагаються впроваджувати нові технології в економічну діяльність.