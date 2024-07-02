Сейчас ситуация на границе абсолютно контролируемая. Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, добавив, что Беларусь продолжает поддерживать Россию и поэтому постоянно обвиняет Украину в подготовке диверсий, поставке оружия.

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Что происходит на границе

В Госпогранслужбе отметили, что Украина не представляет опасности для Беларуси. Но пока Беларусь будет оставаться марионеткой Кремля, это направление будет угрожающим для нас.

Заявления белорусской стороны о том, что Украина якобы стягивает войска к границе является информационным воздействием, которому не стоит поддаваться. Все это делается при поддержке России.

Уже некоторое время Беларусь проводит проверку боеготовности своих войск, поэтому происходит перемещение подразделений, их выбытие на полигоны, в места выполнения задач, но рядом с нашей границей перемещения техники или личного состава пока не фиксируется,

– рассказал Андрей Демченко.

В течение полномасштабной войны Беларусь держит определенное количество своих подразделений на направлении границы с Украиной, периодически происходит их ротация. Поэтому вполне вероятно, что вбросы о переброске спецсил к границе – это ротационные мероприятия, которые не могли провести раньше, потому что происходила проверка боеготовности.

Также стоит напомнить, что Россия не держит на территории Беларуси достаточно сил и средств, которые могли бы создать угрозу нашему государству именно с этого направления.

Ранее в Беларуси заявили о "нарастании напряженности" на границе с Украиной и обвинили Запад в разжигании конфликта.