Речник ДПСУ Андрій Демченко у етері телемарафону розповів, що наразі не фіксують збільшення угруповання ворожих військ біля кордону з Білоруссю або з боку Сумщини. За його словами, суттєвої загрози немає.

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Регіон постійно страждає від обстрілів

Демченко пояснив, що ситуація на кордоні із Білоруссю залишається незмінною, але потрібно не втрачати пильність та бути готовими до будь-яких ситуацій.

Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області, на даний момент ми не фіксуємо,

– сказав речник.

Водночас Чернігівщина, Сумщина та Харківщина постійно перебувають під ворожими обстрілами. За словами Демченка, на півночі більшість обстрілів припадає на Сумщину.

Там ворог використовує і артилерію, і авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України. Значна кількість цих атак саме на населені пункти.