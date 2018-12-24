"Реванш корупційної системи": голова НАБУ прокоментував поновлення Насірова на посаді глави ДФС

11 грудня окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, якого підозрюють у розкраданні державних грошей. Це – ознака реваншу корупційної системи в країні.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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За його словами, люди, яких називають ботами, почали відразу писати, що у поновленні Насірова на посаді винна НАБУ. Та цей процес не має ніякого відношення до тієї справи, у якій підозрюється екс-очільник ДФС.

Це окремий адміністративний процес. Скарга стосувалася процедури звільнення Насірова з посади. Таке рішення кабміну було прийняте через те, що були дані про наявність в нього британського громадянства. Згодом суд вирішив, що цей факт не підтверджено,

– зазначив Ситник.

І додав, що такий вирок суду носить великі репутаційні ризики для України. Адже британська сторона декілька разів надавала документи, які підтверджують протилежне.



Романа Насірова підозрюють у незаконному збагаченні

Партнери з Великобританії не розуміють, чому вони заявляють про те, що в них є дані, надають номер паспорта, який був виданий Насірову, а суд все одно пише, що це не відповідає дійсності. Це – неповага до наших міжнародних партнерів.

Після такого рішення суду захищати судову реформу в Україні дуже важко, як в суспільстві, так і в середовищі міжнародних партнерів. Останні прямо мене питають: як можна говорити про те, що судова реформа вдалася, якщо приймаються такі абсурдні рішення, – пояснив голова НАБУ.

І додав, що змушений пояснювати міжнародним колегам: на жаль, саме адміністративне судочинство є ахіллесовою п'ятою в судовій реформі України. Хоч адміністративний суд міста Києва не перестає дивувати суспільство своїми рішеннями, проте у судовій сфері є й чимало позитивних прикладів.

Відео повного інтерв'ю Артема Ситника 24 каналу дивіться тут.