Насиров заявил, что он законно приступил к работе
Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что приступил к осуществлению полномочий и на законных основаниях занимает должность главы ведомства.
Об этом Роман Насиров написал у себя на Facebook-странице.
Читайте также: "Реванш коррупционной системы": глава НАБУ прокомментировал восстановление Насирова на посту главы ГФС
Ранее 24 канал писал, что восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров появился на рабочем месте, несмотря на отсутствие соответствующего решения Кабинета министров.
Однако сам Насиров заявляет, что "выполняя решение суда, я вчера приступил к осуществлению полномочий Председателя Государственной Фискальной Службы Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ".
Однако в Государственной фискальной службе отметили, что руководителем учреждения остается Александр Власов, которого Кабинет Министров назначил на должность 5 сентября.
Любые ссылки отдельных лиц на то, что для восстановлении меня в должности необходимо распоряжение Кабинета Министров Украины, являются неправомерными. Такое распоряжение необходимо только при назначении или увольнении главы ГФС Украины,
– утверждает Насиров.
Насиров решил напомнить, что "Конституцией Украины установлено, что суд является отдельной ветвью государственной власти".
Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова, уволенного с этой должности 31 января, и обязал выплатить ему упущенный заработок.
Отметим, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.
В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.
Что известно о Романе Насирове: смотрите видео