Насиров заявил, что он законно приступил к работе

Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что приступил к осуществлению полномочий и на законных основаниях занимает должность главы ведомства.

Об этом Роман Насиров написал у себя на Facebook-странице.

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Ранее 24 канал писал, что восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров появился на рабочем месте, несмотря на отсутствие соответствующего решения Кабинета министров.

Однако сам Насиров заявляет, что "выполняя решение суда, я вчера приступил к осуществлению полномочий Председателя Государственной Фискальной Службы Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ".

Однако в Государственной фискальной службе отметили, что руководителем учреждения остается Александр Власов, которого Кабинет Министров назначил на должность 5 сентября.

Любые ссылки отдельных лиц на то, что для восстановлении меня в должности необходимо распоряжение Кабинета Министров Украины, являются неправомерными. Такое распоряжение необходимо только при назначении или увольнении главы ГФС Украины,

– утверждает Насиров.

Насиров решил напомнить, что "Конституцией Украины установлено, что суд является отдельной ветвью государственной власти".