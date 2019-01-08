Як покарати політиків, які дозволяють собі агітацію в школах та садках: поради експерта

Потенційні кандидати у президенти та до українського парламенту не цуралися у процесі здійснення своє політичної агітації впливати на дітей. Варто нагадати, що чинне законодавство України передбачає відповідальність за таку поведінку, підкуп виборців, у тому числі – для співучасників, тобто вчителів і вихователів.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Олександр Солонтай.

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Він закликав усіх батьків, які помічають, що діти приносять зі школи чи садочка якусь політичну агітацію, сувеніри, цукерки, подарунки, на яких розміщена політична реклама – викладати негайно інформацію про такі випадки в інтернет, тегувати журналістів, робити ці випадки максимально публічними.

Найкраще покарання, яке може бути для політиків – це осуд громадськості, відсутність підтримки, засудження їхніх дій. Якщо люди цього не будуть засуджувати, уся боротьба з цими підступними методами агітації залишиться боротьбою з віртуальними повітряними млинами,

– наголосив експерт.

Також він пояснив, чому політики уникають юридичної відповідальності за такі дії: завдяки низькій вартості подарунку у межах допустимих законом вартостей сувенірної продукції на одну особу. "Тож кандидати у президенти ж у більшості випадків будуть вибачатися за свої дії і дії своїх підлеглих, але, на жаль, жодної серйозної юридичної відповідальності понести не можуть", – зазначив Солонтай.



Політичний експерт Олександр Солонтай

І додав, що дійсно буває таке, що певні довірені особи деяких кандидатів у президенти на якихось територіях не погоджують свої дії з центральним штабом, але зазвичай – це всеукраїнська кампанія, і в таких випадках політик лукавить, коли каже, що нічого такого не доручав.

Нагадаємо, перед новорічними святами експерт-політолог Олександр Солонтай детально розповів 24 каналу, як пов'язані проблеми корупції і рейтинг Порошенка, а також про діяльність Саакашвілі в Україні та олігархів, які можуть вплинути на майбутні президентські та парламентські вибори.