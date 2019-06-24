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      Чому Німеччина і Франція виступають за повернення Росії в ПАРЄ

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      Багато країн виступають за повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи, серед них і Франція та Німеччина. За словами члена української делегації в ПАРЄ та нардепа Борислава Берези, вони це роблять задля економічної вигоди.

      Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України

      Чому Німеччина і Франція виступає за повернення Росії в ПАРЄ

      Як розповів Борислав Береза, Німеччина і Франція публічно кажуть про те, що ПАРЄ – це найкращий майданчик для того, щоб спілкуватися з Росією. "Ми пояснюємо, що якщо повернути РФ після того, як вона не виконала жодної резолюції, то це буде як підтримка від ПАРЄ дій Росії і тоді вони продовжуватимуть порушуватимуть права людей", – відповів він.

      Нардеп зазначив, що окрім цього, Франція та Німеччина заявили, що якщо РФ не повернути до Ради Європи, то вони можуть піти з цієї організації.

      Чому Франція та Німеччина дійсно хоче повернути Росію в ПАРЄ? Це 70 мільйонів, які потрібні Раді Європи, це намагання відмити імідж росіян, це намагання отримати транзит газу з Росії до Німеччини тощо. Отже, в цих країнах економіка перемагає мораль,
      – заявив Береза.

      "Особисто я не буду працювати в організації, яка порушує європейські стандарти, стандарти демократії, знищує себе та хоче повернути в ПАРЄ вбивць українців. Тому я залишу посаду в Парламентській асамблеї Ради Європи", – прокоментував член української делегації в ПАРЄ.

      Які країни виступають за відновлення права голосу та участі РФ в органах Асамблеї: 
      • Франція; 
      • Німеччина; 
      • Італія;
      • Ісландія; 
      • Сан-Марино;
      • Туреччина; 
      • Нідерланди; 
      • Швейцарія;
      • Норвегія;
      • Монако.

      Що відбувається в ПАРЄ?

      За словами Берези, там відбувається щось дивне – адже країни захочуть повернути Росію в ПАРЄ, проте  60-75% виступів про те, що країну-агресора в Асамблею не можна повертати. Загалом, виступають виключно ті, хто розуміє всю ситуацію і хоче донести це до інших.

      Член української делегації в ПАРЄ заявив, що сьогодні вперше, на пам’яті багатьох депутатів, президент Асамблеї порушив регламент ПАРЄ.

      На сторінці у Борислава Берези йдеться про те, що для зміни порядку денного потрібно 2/3 голосів присутніх в залі. А президентка ПАРЄ Ліліан Марі Паскьє наголосила, що таке рішення може прийняти звичайна більшість. Так, проросійські сили хочуть швидко повернути російську делегацію в ПАРЄ, тому вони пішли на пряме порушення.

      Борислав Береза додав, що 90% сидячих в залі депутатів не ознайомлені з правками.

      Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. До речі, потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.

      16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ. Цього намагається не допустити Україна. Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу.

      На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.

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      Теги: Новини політики Україна – Росія ПАРЄ Новини України Новини Франції Борислав Береза
      Джерело: 24 канал
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