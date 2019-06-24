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      Клімкін оцінив шанси повернення Росії до ПАРЄ

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      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін / 24 канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація має значні шанси повернутися до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

      В ефірі "5 каналу" міністр сказав, що європейські країни йдуть на такий крок, аби мати важелі впливу на Росію.

      Що означає для України повернення Росії до ПАРЄ – читайте у матеріалі 24 каналу

      Він сказав: "Шанси значні. Багато з європейських країн таким чином хочуть купити прогнозованість у відносинах із Росією".

      Вони розуміють, що Росія є такою, як вона є, вони хочуть мати важіль впливу на Росію і тримати її в Раді Європи. Я вважаю, що це за визначенням погана і помилкова стратегія",
      – заявив Клімкін.

      За його словами, проблема повернення полягає в тому, що хтось хоче використати це як шлях до нової нормальності з Росією.

      До слова, за повернення росіян до ПАРЄ виступає Франція і Німеччина, проти – країни Балтії та Польща. В українському МЗС вже заявили, що вийдуть з ПАРЄ, якщо росіянам повернуть право голосу.

      Напередодні проти повернення Росії до Асамблеї виступили й родичі жертв катастрофи рейсу МН17. У своєму зверненні вони нагадали європейським політикам, що Кремль жодним чином не допоміг в розслідуванні трагедії.

      Чому Росія зараз не в ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. До речі, потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.

      16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили.

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      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін ПАРЄ Новини Росії Україна – Росія МЗС України
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