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      Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення Росії в ПАРЄ

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      Рішення ПАРЄ може зламати санкції ЄС проти Росії
      Рішення ПАРЄ може зламати санкції ЄС проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Фонд "Авіакатастрофа", який представляє інтереси групи родичів жертв катастрофи літака рейсу МН17, вимагає не допустити повернення Росії права голосу в ПАРЄ.

      Літня сесія у Страсбурзі відбудеться сьогодні і одним з головних питань порядку денного може стати скасування або значне обмеження санкційного механізму ПАРЄ, що призведе до повернення російської делегації.

      Читайте також: У чому ще одна прихована небезпека повернення Росії в ПАРЄ

      Росія не може просто взяти і отримати право голосувати в Раді Європи. Це можливо тільки за умови та наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати в розслідуванні катастрофи МH17,
      – йдеться у повідомленні NOS.

      Фонд направив лист в ПАРЄ і закликає до дискусії. В тексті листа наголошується, що Росія не співпрацює зі слідством у катастрофі МН17, а також, що в РФ поширюється неправдива інформація про трагедію.

      У Фонді також нагадали, що Росія була позбавлена права голосу в 2014 році, після анексії Криму.

      Варто зазначити, що у другій половині дня понеділка делегати Ради Європи розглянуть проект резолюції про зміцнення процесу ухвалення рішень ПАРЄ відносно повноважень і голосувань.

      У резолюції, автором якої є бельгійський сенатор Петра де Суттер, пропонується унеможливити позбавляти національні делегації права голосувати, виступати, а також репрезентативних прав.

      Якщо документ ухвалять – російська делегація може уникнути санкцій, запроваджених проти неї у відповідь на агресію проти України та окупацію Криму.

      Окрім цього, пропонується за винятковою процедурою дозволити Росії брати участь у літній сесії. Хоча, за чинним регламентом, якщо делегація не була присутня на першій сесії року в січні, то вона вибуває з роботи у ПАРЄ на весь рік.

      Чому Росія може повернутися в ПАРЄ і як реагує Україна?Росія та її прихильники у Європі неодноразово намагалося повернути її до складу ПАРЄ, проте ці спроби вчасно блокували. Утім, у травні 2019 регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.

      Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня 2019 року. Позиція ж українських дипломатів незмінна: повернення російської делегації до ПАРЄ безпідставне, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.

      Якщо Росію все ж повернуть до ПАРЄ, то Україна перегляне своє ставлення до цієї організації. Бо, якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.

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      Теги: Новини політики Новини Росії ПАРЄ Європа
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