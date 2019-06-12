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      Якою буде реакція України на повернення Росії до ПАРЄ: думка Клімкіна

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Київ не робитиме "формальних і ввічливих жестів" у бік Парламентської асамблеї Ради Європи, якщо туди повернуть Російську Федерацію.

      Поверненням Росії до свого складу Рада Європи ризикує стати слабшою і втратити довіру. Так само стане занепадом Ради Європи. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Європейська правда".

      Це цікаво: ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України

      Це буде немов амністія злочинцю, який не просто не розкаявся, а навпаки – відкрито каже, що творитиме ще гірші злочини. Якщо це станеться, Рада Європи ризикує втратити довіру не лише в Україні. І Європа в цілому – на жаль, теж,
      – пояснив Клімкін ситуацію, яка матиме місце після повернення Росії до ПАРЄ.

      Водночас, він висловився стосовно того, що у такому разі чекає вітчизняне МЗС. За його словами, якщо Росія отримає "омріяну індульгенцію", не зробивши жодних поступок, то підходи МЗС до участі у Раді Європи стануть більш прагматичними.

      "Ми не робитимемо формальних ввічливих жестів у бік інституції, що дискредитувала себе. Україна працюватиме над подоланням існуючих викликів – проте не буде підтримувати кроки, які не мають нічого спільного із захистом прав людини, а лише слугують прикриттям політичних інтересів", – додав очільник зовнішньополітичного відомства.

      Як Росія може повернутися до ПАРЄ?

      Річ у тім, що 3 червня ПАРЄ схвалила проект резолюції. Вона може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію. Тобто, якщо за резолюцію проголосують, то Росія зможе повернутися до ПАРЄ. А далі – навіть лобіювати скасування впроваджених проти неї санкцій.

      Як реагують в Україні?

      Негативно. Окрім глави МЗС Клімкіна про ймовірне повернення Росії до ПАРЄ висловилась віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

      Вона наголосила, що повернення Росії стане "моральною капітуляцією" Ради Європи та додала, що зараз там замість "риторики діалогу" відбувається якась цинічна діяльність.

      Якщо Росію все ж повернуть до ПАРЄ, то Україна перегляне своє ставлення до цієї організації. Бо, якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.

      Чому Росія зараз не в ПАРЄ?

      Бо країну-агресора позбавили права голосу у 2014 році через події на Сході України та анексію Криму. У відповідь на це Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. До речі, потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.

      Важливо: Капітуляція перед Росією: правозахисники б’ють на сполох через ситуацію в Раді Європи

      16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін МЗС України Україна – Росія ПАРЄ
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