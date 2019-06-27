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      Якщо окупанти не відведуть війська, ЗСУ негайно повернуться на свої позиці, – штаб ООС

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      Розведення сил в районі Станиці Луганської триває
      Розведення сил в районі Станиці Луганської триває / "Радіо Свобода"

      Чи буде успішним розведення сил у прифронтовому районі Станиці Луганської – стане зрозуміло за 5 днів, а далі ОБСЄ повинно встановити там цілодобові спостережні пости. Однак якщо не буде подальших кроків з боку проросійських бойовиків щодо відведення збройних формувань та військової техніки від визначених меж, то українські військові повернуться на свої позиції.

      Після розведення сил сторони мають виконувати наступні пункти мінських домовленостей. Мовиться про створення зони безпеки на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Про це "Громадському" повідомив заступник командувача об'єднаних сил Богдан Бондар.

      Водночас "режиму тиші" на Донбасі ворог не дотримується, протягом 26 червня бойовики 39 разів обстріляли позиції ЗСУ

      За словами представника штабу ООС, мінські домовленості ще у 2014 році передбачали, що спостережна місія ОБСЄ розташує цілодобові пости біля Станиці Луганської та інші засоби спостереження "і буде здійснювати контроль за переміщенням населення і переміщенням військової техніки й озброєння з території Російської Федерації".

      Як розводять сили біля Станиці Луганської? Сили на цій ділянці намагаються розвести з 2016 року. Тепер цей процес розпочався. Збройні сили України відійдуть на 800-900 метрів вглиб підконтрольної Україні території. Після цього крайні позиції української армії будуть розташовані на рівні з контрольно-пропускним пунктом в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". ЗСУ та окупантів розділяли 380 метрів, а після розведення ця відстань збільшиться до понад 2 кілометрів.

      Та "в разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиці". Про це окремо наголосили в штабі ООС.

      Мапа
      Станиця Луганська розташована в районі, близькому до кордону з Російською Федерацією

      26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. За процесом спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. Фото та відео з місця подій – у матеріалі 24 каналу.

      27 червня прес-центр ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської противник завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року.

      окуповані
      Мапа окупованих територій: 24 канал

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      Теги: Новини України Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Україна – Росія Мінські домовленості Новини Луганська
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