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      Втрати України на Донбасі у червні: що відомо про загиблих військових

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      У червні на Донбасі загинули 9 українських військових
      У червні на Донбасі загинули 9 українських військових / Tsn.ua

      Протягом червня на окупованому Донбасі загинули 9 українських військовослужбовців Збройних сил та Національної гвардії. Серед загиблих були бійці і зі Сходу, і з Заходу України та навіть з Росії. Наймолодшому з них було всього 23 роки.

      Що відомо про загиблих у червні українських військових?

      Дізнайтеся про українських військових, які загинули на Донбасі у травні

      Владислав Бережний – 23-річний військовий родом зі Сватового, що на Луганщині. Був молодшим сержантом, командиром бойової машини – командиром 3-го відділення 1-го взводу 3-ї роти 1-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади.

      втрати України на Донбасі військовий Владислав Бережний
      Владислав Бережний

      Олексій Карлаш – 26-річний військовий родом з Богуслава Київської області. Був молодшим сержантом, старшим стрільцем 3-го відділення 3-го взводу 6-ї роти 2-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади.

      Олексій Карлаш
      Олексій Карлаш

      Едуард Лазарєв – 49-річний військовий родом з Боготола Красноярського краю Росії. Був молодшим сержантом, водієм-електриком мінометної батареї механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади.

      Читайте також: Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами

      Едуард Лазарєв
      Едуард Лазарєв

      Олександр Лин – 48-річний боєць з села Авдотівка Дніпропетровської області. Був старшим солдатом, старшим навідником мінометної батареї механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади.

      Олександр Лин
      Олександр Лин

      Олександр Ляшок – 24-річний боєць з села Михайлівка Кіровоградської області був старшим матросом, навідником 1-го відділення 1-го взводу 2-ї роти 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти.

      Олександр Ляшок
      Олександр Ляшок

      Віталій Молозовенко – 24-річний військовий з села Тирлова Балка Кіровоградської області. Був старшим солдатом, командиром безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

      Віталій Молозовенко
      Віталій Молозовенко

      Максим Олексюк – 24-річний боєць з міста Калинівка Вінницької області. Був сержантом, військовослужбовцем 1-го взводу 3-ї роти 1-го батальйону спеціального призначення окремого загону спеціального призначення "Азов" Нацгвардії.

      Максим Олексюк
      Максим Олексюк

      Дмитро Пругло – 28-річний військовий з Полтави. Був старшим лейтенантом, заступником командира роти по роботі з особовим складом 3-ї роти 1-го батальйону спеціального призначення окремого загону спеціального призначення "Азов" Нацгвардії.

      Дмитро Пругло
      Дмитро Пругло

      Анатолій Сорочинський – 30-річний військовий зі Львова. Був солдатом, стрільцем-снайпером 3-го взводу 8-ї роти 3-го окремого мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади.

      Дивіться відео про те, як українські військові 5 років тому звільняли Слов'янськ та Краматорськ від бойовиків

      Анатолій Сорочинський
      Анатолій Сорочинський

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
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