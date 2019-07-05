Втрати України на Донбасі у червні: що відомо про загиблих військових

Протягом червня на окупованому Донбасі загинули 9 українських військовослужбовців Збройних сил та Національної гвардії. Серед загиблих були бійці і зі Сходу, і з Заходу України та навіть з Росії. Наймолодшому з них було всього 23 роки.

Що відомо про загиблих у червні українських військових? Дізнайтеся про українських військових, які загинули на Донбасі у травні Владислав Бережний – 23-річний військовий родом зі Сватового, що на Луганщині. Був молодшим сержантом, командиром бойової машини – командиром 3-го відділення 1-го взводу 3-ї роти 1-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади.

Владислав Бережний Олексій Карлаш – 26-річний військовий родом з Богуслава Київської області. Був молодшим сержантом, старшим стрільцем 3-го відділення 3-го взводу 6-ї роти 2-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади.

Олексій Карлаш Едуард Лазарєв – 49-річний військовий родом з Боготола Красноярського краю Росії. Був молодшим сержантом, водієм-електриком мінометної батареї механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади. Читайте також: Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами

Едуард Лазарєв Олександр Лин – 48-річний боєць з села Авдотівка Дніпропетровської області. Був старшим солдатом, старшим навідником мінометної батареї механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади.

Олександр Лин Олександр Ляшок – 24-річний боєць з села Михайлівка Кіровоградської області був старшим матросом, навідником 1-го відділення 1-го взводу 2-ї роти 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Олександр Ляшок Віталій Молозовенко – 24-річний військовий з села Тирлова Балка Кіровоградської області. Був старшим солдатом, командиром безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Віталій Молозовенко Максим Олексюк – 24-річний боєць з міста Калинівка Вінницької області. Був сержантом, військовослужбовцем 1-го взводу 3-ї роти 1-го батальйону спеціального призначення окремого загону спеціального призначення "Азов" Нацгвардії.

Максим Олексюк Дмитро Пругло – 28-річний військовий з Полтави. Був старшим лейтенантом, заступником командира роти по роботі з особовим складом 3-ї роти 1-го батальйону спеціального призначення окремого загону спеціального призначення "Азов" Нацгвардії.

Дмитро Пругло Анатолій Сорочинський – 30-річний військовий зі Львова. Був солдатом, стрільцем-снайпером 3-го взводу 8-ї роти 3-го окремого мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Дивіться відео про те, як українські військові 5 років тому звільняли Слов'янськ та Краматорськ від бойовиків

Анатолій Сорочинський