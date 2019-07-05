Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами

Попри всі заяви, що росіяни і місцеві колаборанти відвели війська, днями аналітичний відділ ГІ "Права Справа" отримав інформацію, що в окупованому Луганську відбулася чергова ротація регулярних підрозділів збройних сил Російської Федерації.

За інформацією місцевих джерел, приміщення колишньої комунальної установи за адресою: вул. Кулика буде використане для розміщення підрозділів збройних сил Російської Федерації. Від місця їх базування до Станиці Луганської, де знаходяться українські позиції, приблизно 7-10 хвилин їзди. Крім того, зафіксована передислокація важкої бронетехніки з тилових районів в окупований Луганськ, зокрема, на базу Транспеле. Наразі на території колишнього Луганського летовища і так званих "лутугинських таборів" проходять навчання підрозділів "2-го АК народної міліції ЛНР".

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Примітно, що в районі розведення сил і техніки члени НЗФ з блакитними пов'язками так званого "СЦКК ЛНР" продовжують патрулювати місця біля мосту в Станиці Луганській. Бойовики з такими пов'язками з'явилися відразу після першого етапу розведення сил і перебувають там досі.

Нагадаю, 26 травня ГІ "Права Справа" оприлюднює інформацію про накопичення важкої бронетехніки бойовиків на території фабрики "Лутрі", а саме: БТР-60 у кількості 6 одиниць та скупчення техніки і живої сили окупантів неподалік від села Миколаївка Станично-Луганського району Луганської області.

6 червня українські ЗМІ з посиланням на інформацію "Права Справа" повідомляють про скупчення живої сили та техніки окупантів в Луганську на території трикотажної фабрики "Лутрі". Йшлося про те, що протягом останнього тижня на територію фабрики з Ростовської області РФ була доставлена велика партія стрілецької зброї та боєприпасів, призначених для озброєння підрозділів так званого "2-го АК народної міліції ЛНР". Окремо наголошується на можливості провокацій з боку бойовиків поблизу Станиці Луганської.

Сукупність цих фактів дозволяє говорити про те, що росіяни готують чергову провокацію. Ворог накопичує живу силу і техніку безпосередньо в районі розведення протиборчих сил.

Варто зазначити, що за 2 дні після підписання перших Мінських угод у 2014 році "Права Справа" чітко заявляла. що Україна має віддати бойовикам Станицю Луганську, Щастя, Донецький аеропорт і Дебальцеве. Подальші події навколо Дебальцевого, Донецького аеропорту, а також Щастя (коли тільки воля добровольчого батальйону "Айдар" не дозволила здати українські позиції) показали, що цей сценарій був абсолютно реальний.

Ми б не відступили, як не відступили 5 вересня, коли були перші Мінські угоди, і частина військ відступила за наказом, а деякі підрозділи Збройних сил України тікали зі Щастя – реально тікали. Було страшно дивитись, як на десятки кілометрів розтягнулись цілі колони техніки на пробитій, зжованій резині, на залізних ободах, "Урали", переповнені людьми,

– згадує події 2014 року НД УкраїниМельничук.

Тому є обґрунтовані побоювання, що йдеться про реалізацію сценарію Мінську-1, і Станиця Луганська відійде під контроль терористів "ЛНР". Не виключається сценарій розвитку подій з боку окупантів, коли російські війська здійснюють збройну провокацію, повертаються на свої позиції і займають наші, звинувачуючи при цьому Україну у порушенні Мінських угод.

Останнім часом були заяви, що Україна відновлюватиме зруйнований пішохідний міст в районі Станиці Луганської. Але варто звернути увагу на накопичення важкої бронетехніки терористів і виграшний для ворога рельєф місцевості. На мою думку, якщо міст працюватиме у звичайному режимі, справою кількох хвилин буде перекинути на наш берег додаткові підрозділи терористів і вибити нас зі Станиці Луганської.

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Ще один важливий момент – заяви голови офісу президента Андрія Богдана про те, що і в Луганську, і в Донецьку можливе введення російської мови як другої державної.

У свою чергу лідер партії "Слуга народу" Разумков заявив про те, що він сподівається, що війська розведуть на всій території Донбасу.

Я сподіваюся, що цей процес буде далі поширюватися на всю лінію розмежування, і почнеться реалізація "Мінська" в тому форматі, в якому він прописаний, і таким чином ми зможемо прийти до реального світу на Донбасі,

– додав Разумков.

Особисто для мене, як для луганчанина, який захищав свою Батьківщину, це дуже боляче – 5 років воювати з росіянами і колаборантами, щоб отримати подібний сценарій.