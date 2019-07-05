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      Путін вимагає скасувати "указ Порошенка", який організував блокаду Донбасу

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      Путін вимагає "скасувати указ Порошенка, який організував блокаду Донбасу"
      Путін вимагає "скасувати указ Порошенка, який організував блокаду Донбасу" / Getty Images

      Президент Росії наголосив, що мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і Україною. Але Володимир Путін вважає, що для цього спершу необхідно скасувати "указ колишнього президента Петра Порошенка", який організував блокаду регіону.

      Таку заяву він озвучив на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, передають російські ЗМІ.

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      Президент РФ заявив, що "указ колишнього президента Порошенка" про блокаду Донбасу суперечить мінським угодам.

      Не можна весь час вимагати від Росії виконання, скажімо, тих же Мінських угод в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить. Мінські угоди вимагають, наприклад, повного відновлення економічних відносин Донбасу і України,
      – запевнив Путін.

      Що відомо про блокаду на окупованому Донбасі?Блокада ОРДЛО – це заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей.

      15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. 

      Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять відкривати вогонь, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.

      Зазначимо, що 1 липня речник Путіна заявив, що той готовий зустрітися з Зеленським, але спершу хоче зрозуміти "політику і стратегічну лінію" українського президента. Глава Кремля також переконаний, що важливими є конкретні домовленості, які будуть досягнуті.

      Окрім того, Путін хоче, щоб президент України вів прямі переговори з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі і не називав їх "сепаратистами". Натомість у Зеленського відповіли, що "слова Зеленського про "сепаратистів" на Донбасі стосуються не жителів регіону, а ватажків проросійських бойовиків у "ДНР" і "ЛНР".

      Важливо! Україна офіційно не веде і ніколи не вела прямі переговори з лідерами і представниками проросійських бойовиків Донбасу. Окупантів повністю контролює Росія: забезпечує зброєю, відсилає військових на Схід України та роздає місцевим жителям російські паспорти. Тому, розмовляти про ситуацію на Донбасі потрібно з Кремлем, а не з його маріонетками.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Петро Порошенко Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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