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      У Зеленського відповіли на зухвалу умову Путіна для початку діалогу

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      У Зеленського дали чітку відповідь Путіну на умову щодо зустрічі
      У Зеленського дали чітку відповідь Путіну на умову щодо зустрічі / Колаж 24 каналу

      Слова Зеленського про "сепаратистів" на Донбасі стосуються не жителів регіону, а ватажків проросійських бойовиків у "ДНР" і "ЛНР". Таку відповідь дала українська сторона на зухвалу умову Путіна для початку діалогу з президентом України.

      Президент Росії Володимир Путін напередодні заявив, що хоче, аби Президент України Володимир Зеленський вів прямі переговори з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі і не називав їх сепаратистами.

      Думка президента: Зеленський висловився про мову та жителів окупованого Донбасу

      Окрім того, глава країни-агресора традиційно звинуватив українську владу в ігноруванні мінських угод. Зауважимо, саме Росія та підконтрольні їй бойовики постійно порушують мінські угоди та обстрілюють сили ЗСУ на Донбасі з забороненої зброї.

      У відповідь на ці зухвалі заяви Путіна радник команди президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв зробив чітку заяву, пишуть "Новини Донбасу".

      Путін говорив, що треба не обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами – маріонеток Путіна ми так називаємо. Ми не відштовхуємо людей з окремих районів Донецької та Луганської областей – ми з ними говоримо,
      – наголосив Потураєв.

      Радник Зеленського також висловив жаль, що на непідконтрольних Україні територіях люди почують Путіна з російських і сепаратистських ЗМІ, але навряд чи почують позицію українського президента.

      Важливо! Україна офіційно не веде і ніколи не вела прямі переговори з лідерами і представниками проросійських бойовиків Донбасу. Окупантів повністю контролює Росія. Вона забезпечує їх зброєю, відсилає на Схід України своїх військових та роздає місцевим жителям російські паспорти. Тому, розмовляти про ситуацію на Донбасі потрібно з Кремлем, а не з його маріонетками.

      Що каже Зеленський про Росію-агресора і Путіна?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

      23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.

      Вже на зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених. Після повернення російської делегації у ПАРЄ Зеленський звернувся до Путіна і закликав його звільнити з полону українських моряків: "У нас всіх є діти. Поверніть дітей батькам".

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Зеленський Проросійські бойовики Україна – Росія Володимир Путін Російська пропаганда
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