Як українські військові звільняли Слов'янськ та Краматорськ від бойовиків: емоційне відео

Рівно 5 років тому – 5 липня 2014 року – українські військові звільнили від проросійських окупантів українські міста – Слов'янськ та Краматорськ. Бої за ці міста тривали від 12 квітня, коли терористи захопили місцеві державні установи.

Починаючи з квітня 2014 Слов'янськ став ареною бойових дій між проросійськими бойовиками та українськими силовиками. Розпочалося все із вторгнення до будівлі Слов'янського міськвідділу МВС та СБУ.

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В облозі місто пробуло до 5 липня, а вночі ворог залишив Слов'янськ. До того у міськраді Слов'янська розташовувався штаб проросійських найманців. Протягом трьох місяців окупації бойовики катували місцевих жителів, тримали їх у підвалах у будівлях СБУ. У крамницях були відсутні продовольчі товари, дитсадки та школи не працювали.

5 липня 2014 року українські військові увійшли до Слов'янська, встановили державний прапор над міською адміністрацією та розпочали надавати гуманітарну допомогу мешканцям міста.

Дивіться відео: як українські військові звільняли Слов'янськ та Краматорськ



Сьогодні там український прапор. Окрім того, після звільнення міста українські військові також визволили Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Торецьк та інші населені пункти.

Більше про звільнення Краматорська та Слов'янська – читайте у матеріалі 24 каналу.