Також Зеленський подякував секретарю генеральному Єнсу Столтенбергу за його внесок у зміцнення НАТО. Крім цього, він написав, що сподівається на продовження співпраці.

Дивіться також Надав Україні F-16, Patriot і мільярди євро: біографія Марка Рютте – нового генсека НАТО

Принциповий та сильний лідер

Марк Рютте перебере посаду від Єнса Столтенберга вже у жовтня 2024 року, тож Україна розраховує на продовження спільної роботи над захистом людей та цінностей.

Я знаю Марка Рютте як принципового та сильного лідера, який протягом останніх років неодноразово демонстрував свою рішучість і далекоглядність,

– наголосив український лідер.

Україна продовжує свій шлях до вступу в НАТО. Водночас члени Альянсу ще не досягли консенсусу щодо запрошення нашої держави. Проте всі держави-члени НАТО не заперечують, що Україна приєднається до них, але для цього потрібно мати відповідно озброєну армію та відповідати стандартам Альянсу.