Также Зеленский поблагодарил секретаря генеральному Йенсу Столтенбергу за его вклад в укрепление НАТО. Кроме этого, он написал, что надеется на продолжение сотрудничества.

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Принципиальный и сильный лидер

Марк Рютте переберет должность от Йенса Столтенберга уже в октябре 2024 года, поэтому Украина рассчитывает на продолжение совместной работы над защитой людей и ценностей.

Я знаю Марка Рютте как принципиального и сильного лидера, который в последние годы неоднократно демонстрировал свою решительность и дальновидность,

– подчеркнул украинский лидер.

Украина продолжает свой путь к вступлению в НАТО. В то же время члены Альянса еще не достигли консенсуса относительно приглашения нашего государства. Однако все государства-члены НАТО не отрицают, что Украина присоединится к ним, но для этого нужно иметь соответственно вооруженную армию и соответствовать стандартам Альянса.