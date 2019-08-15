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      Готовність Зеленського до переговорів з Путіним надихає, – Тейлор

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      Зеленський та Путін двічі розмовляли телефоном
      Зеленський та Путін двічі розмовляли телефоном / Колаж 24 каналу

      Дуже важливо, що президент України Зеленський у моменти загострень "піднімає слухавку і телефонує Путіну", щоб ці загострення обговорити. Адже єдиний, хто може завершити війну – це президент Росії.

      Переговори надихають

      Готовність Президента України Володимира Зеленського до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним надихає. Так вважає тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, пише "Європейська правда". 

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      Дипломат зазначив: "Важливо й чудово те, що в моменти загострень президент Зеленський двічі піднімав слухавку й телефонував Путіну, щоб поговорити. Отже, наразі існує можливість, щоб президенти України та Росії обговорювали питання Донбасу, Чорного моря, Керченської протоки".

      Українці та росіяни тепер у принципі спроможні про це говорити, і для мене це новина, що надихає,
      – наголосив Тейлор.

      Про які дзвінки Зеленського Путіну мовиться? 11 липня російський та український лідери обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб. Ця розмова – перший контакт Путіна і Зеленського після обрання нового президента України. До цього у них не було ні телефонних, ні особистих розмов, ні обмінів письмовими посланнями.

      Не було контактів і далі, аж до 7 серпня. 6 серпня через обстріли на Донбасі поблизу Павлополя загинули 4 українських військовослужбовців, попри оголошене 21 липня безстрокове перемир’я. Тоді український президент негайно зателефонував російському. У другій розмові Зеленський попросив Путіна вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців.

      Тейлор
      Вільям Тейлор – тимчасовий повірений у справах США в Україн / Фото "Європейська правда"

      Що змінилося за Зеленського

      ► На думку Тейлора, перше, що змінилося – це ставлення до українців на окупованих територіях.

      ► Друге – з'явилося нове прагнення до двосторонніх переговорів з РФ.

      ► Важливим є й третя зміна: новий рівень зацікавленості у добробуті людей з обох боків лінії розмежування.

      Тейлор також зазначав, що ідею запровадження миротворчої місії ООН на Донбас досі обговорюють як можливий інструмент розв'язання конфлікту.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Новини США
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