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      Оприлюднили нові докази участі Росії у боях за Іловайськ: промовисте відео

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      Британія навела нові докази участі Росії у боях за Іловайськ
      Британія навела нові докази участі Росії у боях за Іловайськ / Соцмережі

      Дослідницька група Forensic Architecture, що базується в Лондоні, оприлюднила нові докази участі Росії у війні на Донбасі. Зокрема, за даними дослідників, російську військову техніку застосовували у боях за Іловайськ 2014 року, найзапеклішу частину яких згодом нарекли Іловайським котлом.

      Радимо ознайомитися! Іловайський котел: кривавий серпень української історії

      Усі докази, які зібрала Forensic Architecture, наразі є у вільному доступі та їх можна переглянути на загальнодоступній онлайн-платформі. Це, зокрема – численні супутникові знімки російських збройних автоколон на території України та неодноразові факти фіксації танка Т-72Б3. У той час це була нова модель і експлуатували її лише російські збройні сили.

      Аби зібрати усі вищезазначені дані фахівці Forensic Architecture скористалися спеціальним програмним забезпеченням, завдяки якому можна було швидко проаналізувати 2500 годин відео, опублікованих жителями регіону в YouTube у період боїв. Зокрема, вони перевіряли  та іставляли геолокацію з інформацією про знищений російський танк. 

      Росія брала участь у боях за Іловайськ: відео з новими доказами 

      Усю цю інформацію як докази буде передано до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Як підкреслюють журналісти видання The Guardian, оскільки Росія заперечує будь-яку причетність к війні на Донбасі, встановлення відповідальності Москви поза всяким сумнівом є ключовим для судових справ.

      До слова, Росія наразі має непрості взаємини з ЄСПЛ, який є частиною Ради Європи, оскільки вона часто є змушеною виплачувати компенсацію жертвам тортур в Чечні або опозиційним політикам, які стверджують, що їхні права порушували російські правоохоронці.

      У ЄСПЛ, зі свого боку, наголосили, що будуть виносити рішення за міждержавними позовами України проти Росії у зв'язку з конфліктом на Донбасі, перш ніж розглядати окремі справи за позовами фізичних осіб – громадян України. Позов українських добровольців - один з 4 тисяч, пов'язаних з окупацією Криму та конфліктом на Сході України.

      Водночас закон, який ухвалили у Росії у 2018 році, дозволяє російським національним судам скасовувати рішення ЄСПЛ, якщо вони вважаються "несумісними з конституцією Росії".

      Зверніть увагу! Росія бере участь у війні на Донбасі, – засуджений за держзраду в РФ бойовик

      Доручив Forensic Architecture зібрати переконливі докази участі Росії у боях за Іловайськ Європейський центр прав захисту людини.

      "Докази російського військового участі повинні бути якомога переконливішими. Річ у тім, якщо ви просто дивитися онлайн-відео, ви не зовсім знаєте, чи маніпулювали вони якимись речами", – зауважила директор з провових питань центру Джессіка Геврон.

      До слова, нещодавно на Донбасі бійці полку "Азов" помітили, як бойовики використовують безпілотники "Елерон", які було вироблено в Росії.

      Що відомо про бої за Іловайськ? Розпочалися вони 10 серпня 2014 року. А вже 28 числа українські війська потрапили в оточення. До цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.

      29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських бійців і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярниі частини.

      За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Іловайська трагедія Новини політики
      Джерело: 24 канал
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