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      Обнародовали новые доказательства участия России в боях за Иловайск: красноречивое видео

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      Британия привела новые доказательства участия России в боях за Иловайск
      Британия привела новые доказательства участия России в боях за Иловайск / Соцсети

      Исследовательская группа Forensic Architecture, которая базируется в Лондоне, обнародовала новые доказательства участия России в войне на Донбассе. В частности, по данным исследователей, российскую военную технику применяли в боях за Иловайск в 2014 году, самую ожесточенную часть которых впоследствии нарекли Иловайским котлом.

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      Все доказательства, которые собрала Forensic Architecture, сейчас есть в свободном доступе и их можно посмотреть на общедоступной онлайн-платформе. Это, в частности – многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных автоколонн на территории Украины и неоднократные факты фиксации танка Т-72Б3. В то время это была новая модель, и эксплуатировали ее только российские вооруженные силы.

      Чтобы собрать все вышеуказанные данные, специалисты Forensic Architecture воспользовались специальным программным обеспечением, благодаря которому можно было быстро проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона в YouTube в период боев. В частности, они проверяли и сопоставляли геолокацию с информацией об уничтоженном российском танке.

      Россия участвовала в боях за Иловайск: видео с новыми доказательствами

      Вся эта информация в качестве доказательств будет передана в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как подчеркивают журналисты издания The Guardian, поскольку Россия отрицает какую-либо причастность к войне на Донбассе, установление ответственности Москвы вне всякого сомнения является ключевым для судебных дел.

      К слову, Россия сейчас имеет непростые отношения с ЕСПЧ, который является частью Совета Европы, поскольку она часто вынуждена выплачивать компенсацию жертвам пыток в Чечне или оппозиционным политикам, которые утверждают, что их права нарушали российские правоохранители.

      В ЕСПЧ, со своей стороны, подчеркнули, что будут выносить решения по межгосударственным искам Украины против России в связи с конфликтом на Донбассе, прежде чем рассматривать отдельные дела по искам физических лиц – граждан Украины. Иск украинских добровольцев – один из 4 тысяч, связанных с оккупацией Крыма и конфликтом на Востоке Украины.

      В то же время закон, который приняли в России в 2018 году, позволяет российским национальным судам отменять решения ЕСПЧ, если они считаются "несовместимыми с конституцией России".

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      Поручил Forensic Architecture собрать убедительные доказательства участия России в боях за Иловайск Европейский центр защиты прав человека.

      "Доказательства российского военного участия должны быть как можно более убедительными. Дело в том, если вы просто смотрите видео онлайн, вы не совсем знаете, манипулировали ли они какими-то вещами", – отметила директор по правовым вопросам центра Джессика Геврон.

      К слову, недавно на Донбассе бойцы полка "Азов" заметили, как боевики используют беспилотники "Элерон", которые были произведены в России.

      Что известно о боях за Иловайск? Начались они 10 августа 2014 года. А уже 28 числа украинские войска попали в окружение. До этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.

      29 августа с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако, обе колонны во время выхода из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.

      По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор считаются пропавшими без вести.

      ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Иловайская трагедия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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