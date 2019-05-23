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      Хомчак прокомментировал трагедию в Иловайске

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      Хомчак прокомментировал трагедию в Иловайске
      Хомчак прокомментировал трагедию в Иловайске / president.gov.ua

      Новоназначенный начальник Генерального штаба Руслан Хомчак в 2014 году руководил операцией военных в Иловайске, где погибли 366 человек. Хомчак заявил, что тоже мог погибнуть во время выхода из "котла" в августе 2014.

      Руслан Хомчак на пресс-конференции признался, что теперь чувствует личный долг реформировать армию так, чтобы предотвратить гибель людей.

      Читайте также: Полторак официально представил Хомчака: какие задания получил новый командующий Генштаба

      Начальник Генштаба отметил, что сегодня в его приоритетах – человек.

      Я жалею об одном: что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов, и я остался жив. И если Бог мне жизнь сохранил, то я должен положить свою жизнь для того, чтобы изменить все в армии, что можно, чтобы люди не гибли,
      – добавил Хомчак.

      Президент Украины Владимир Зеленский указом за 21 мая назначил Руслана Хомчака начальником Генштаба --главнокомандующим ВСУ вместо Виктора Муженко, который занимал эту должность с июля 2014 года.

      Биографию нового начальника Генштаба Руслана Хомчакачитайте в материале 24 канала.

      Что известно о трагедии в Иловайске? 28 августа 2014 года украинские войска попали в окружение под Донецком в Иловайске. Военные за две с половиной недели боев так и не смогли взять город под свой контроль. На следующий день с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода бойцов и техники. Однако обе колонны во время выхода из города были расстреляны пророссийскими боевиками и российскими регулярными частями.

      По официальным данным в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, а еще 158 считаются пропавшими без вести.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Руслан Хомчак Иловайская трагедия
      Источник: 24 канал
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