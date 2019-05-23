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      Хомчак прокоментував трагедію в Іловайську

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      Хомчак прокоментував трагедію в Іловайську
      Хомчак прокоментував трагедію в Іловайську / president.gov.ua

      Новопризначений начальник Генерального штабу Руслан Хомчак у 2014 році керував операцією військових в Іловайську, де загинули 366 людей. Хомчак заявив, що також міг загинути під час виходу з "котла" у серпні 2014.

      Руслан Хомчак на прес-конференції зізнався, що тепер відчуває особистий обов'язок реформувати армію так, щоб запобігти загибелі людей.

      Читайте також: Полторак офіційно представив Хомчака: які завдання отримав новий командувач Генштабу

      Начальник Генштабу наголосив, що сьогодні у його пріоритетах – це людина.

      Я шкодую про одне: що під час виходу з Іловайська загинули стільки людей. Я виходив разом із тими людьми, з тими бійцями добровольчих батальйонів, і я залишився живий. І якщо Бог мені життя зберіг, то я маю покласти своє життя для того, щоб змінити все в армії, що можна, щоб люди не гинули,
      – додав Хомчак.

      Президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня призначив Руслана Хомчака начальником Генштабу -–головнокомандувачем ЗСУ замість Віктора Муженка, який обіймав цю посаду з липня 2014 року.

      Біографію нового начальника Генштабу Руслана Хомчака – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що відомо про трагедію в Іловайську?28 серпня 2014 року українські війська потрапили в оточення під Донецьком у Іловайську. Військові  за два з половиною тижні боїв так і не змогли взяти місто під свій контроль. Наступного дня із проросійськоими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення бійців та техніки. Однак обидві колони під час виходу із міста були розстріляні проросійськими бойовиками та російськими регулярними частинами.

      За офіційними даними в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, а ще 158 вважаються зниклими безвісти.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Руслан Хомчак Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Іловайська трагедія
      Джерело: 24 канал
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