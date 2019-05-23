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      Полторак офіційно представив Хомчака: які завдання отримав новий командувач Генштабу

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      Полторак представив нового главу Генштабу Хомчака
      Полторак представив нового главу Генштабу Хомчака / 24 канал

      Міністр оборони України Степан Полторак передав завдання Руслану Хомчаку на офіційному представленні нового глави Генштабу ЗСУ. Так, найважливішим дорученням наразі є відсіч російської агресії.

      Нагадаємо, що 21 травня Володимир Зеленський звільниі Муженка та призначив новим головою Генштабу Хомчака. Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті президента.

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      На прес-конференції Полторак наголосив, що єдиними завданнями Хомчака є відсіч агресії, оборонна реформ та забезпечення евроатлантичноі інтеграції.

      Реформування Генштабу вже розпочалося. Це сталося тоді, коли Україна заявила, що тримає курс на євроантлантичну інтеграцію. Тому ми рухатимемося за тим же ж напрямком, ми відхилятися від цієї роботи не будемо,
      – наголосив Руслан Хомчак.

      Окрім того, новий очільник Генштабу Хомчак повинен буде покращити підготовку Збройних сил України на всіх рівнях, підвищити мотивацію особового складу та збільшити ефективність застосування нового озброєння.

      Представлення нового керівника Генштабу Руслана Хомчака: фото


      Хомчак на надані йому завдання відповів, що "основні напрямки – збереження життя особового складу, припинення ручного управління, окозамилювання та показухи – виконуватиме". Також він пообіцяв провести інвентаризацію.

      Чому Хомчаку згадують Іловайськ та як він на це реагує? 

      Руслан Хомчак працював в Генштабі під керівництвом Віктора Муженка, а у 2014 році він керував операцією військових в Іловайську. На запитання журналістів, чи шкодує він про щось, він відповів:

      Я шкодую лише про одне, що від час виходу з Іловайська загинуло багато людей. Я теж міг загинути. Тому що б "чорне" про мене не говорили, я виходив разом з тими бійцями і залишився живий. Тому я маю зараз змінити все в армії, щоб більше не було жертв,
      – наголосив новий очільник Генштабу. 

      Що відомо про трагедію в Іловайську?28 серпня 2014 року українські війська потрапили в оточення під Донецьком у Іловайську. Військові  за два з половиною тижні боїв так і не змогли взяти місто під свій контроль. Наступного дня із проросійськоими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення бійців та техніки. Однак обидві колони під час виходу із міста були розстріляні проросійськими бойовиками та російськими регулярними частинами.

      За офіційними даними в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, а ще 158 вважаються зниклими безвісти.

      Біографію нового начальника Генштабу Руслана Хомчака – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Степан Полторак Руслан Хомчак Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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