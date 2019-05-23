Полторак официально представил Хомчака: какие задания получил новый командующий Генштаба

Министр обороны Украины Степан Полторак передал задания Руслану Хомчаку на официальном представлении нового главы Генштаба ВСУ. Так, важнейшим поручением сейчас является отпор российской агрессии.

Напомним, что 21 мая Владимир Зеленский уволили Муженко и назначил новым главой Генштаба Хомчака. Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте президента.

Читайте также: Полторак объяснил, почему увольнялся с поста министра обороны и до каких пор будет возглавлять ведомство

На пресс-конференции Полторак отметил, что единственными задачами Хомчака являются отпор агрессии, оборонная реформа и обеспечение евроатлантической интеграции.

Реформирование Генштаба уже началось. Это произошло тогда, когда Украина заявила, что держит курс на евроантлантическую интеграцию. Поэтому мы будем двигаться в том же направлении, мы отклоняться от этой работы не будем,

– подчеркнул Руслан Хомчак.

Кроме того, новый глава Генштаба Хомчак должен будет улучшить подготовку Вооруженных сил Украины на всех уровнях, повысить мотивацию личного состава и увеличить эффективность применения нового вооружения.

Представление нового руководителя Генштаба Руслана Хомчака: фото

Хомчак на предоставленные ему задание, ответил, что "основные направления – сохранение жизни личного состава, прекращение ручного управления, замыливания глаз и показухи – будет выполнять". Также он пообещал провести инвентаризацию.

Почему Хомчаку вспоминают Иловайск и как он на это реагирует?

Руслан Хомчак работал в Генштабе под руководством Виктора Муженко, а в 2014 году он руководил операцией военных в Иловайске. На вопрос журналистов, сожалеет ли он о чем-то, он ответил:

Я жалею лишь об одном, что во время выхода из Иловайска погибло много людей. Я тоже мог погибнуть. Поэтому что бы "черное" про меня не говорили, я выходил вместе с теми бойцами и остался жив. Поэтому я должен сейчас изменить все в армии, чтобы больше не было жертв,

– подчеркнул новый глава Генштаба.

Что известно про трагедию в Иловайске?28 августа 2014 года украинские войска попали в окружение под Донецком в Иловайске. Военные за две с половиной недели боев так и не смогли взять город под свой контроль. На следующий день с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода бойцов и техники. Однако обе колонны во время выхода из города были расстреляны пророссийскими боевиками и российскими регулярными частями.



По официальным данным в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, а еще 158 считаются пропавшими без вести.