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Украинские военные могли удерживать Иловайск в 2014-м не одну неделю, – Муженко

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Украинские военные могли удерживать Иловайск в 2014-м не одну неделю, – Муженко

Перед тяжелыми боями в 2014 году в Иловайске находились около 1300 украинских военных, и при наличии тех запасов, которые у них были, в том числе и боеприпасов, они могли удерживать этот город не один день и даже не одну неделю.

Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко в комментарии для документального фильма о событиях под Иловайском в 2014 году.

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По его словам, из украинских военных в Иловайске находились около 1300 человек, а возможно и больше.

"Почему я говорю возможно? Потому что мы не знали точной численности и не знаем до сегодняшнего дня количества бойцов добровольческих батальонов, которые принимали участие. В вопросах учета личного состава Вооруженных Сил Украины уже практически не осталось проблем. Понимаем, кто где есть. Несколько человек, которые бесследно исчезли, пока мы не можем ответить, где они, но это количество людей есть. Остальные люди – мы уже четко определились, кого ранили, кто вышел, кто самовольно оставил воинскую часть", – отметил он.

Как подчеркивает руководитель ВСУ, группировка, которая вошла в Иловайск, имела возможность при наличии тех запасов, которые у них были, в том числе и боеприпасов, удерживать город не один день и даже не одну неделю.

"У российских войск не было такого срока нахождения – им нужно было зайти и решить вопрос. То есть задержать украинские войска, стабилизировать линию, задержать их дальнейшее продвижение, вообще создать, что они и достигли, определенный общественный резонанс, недовольство. И мы понимаем, что Иловайская тема и по сегодняшний день волнует украинское общество, и на многие вопросы нет ответов для общества, хотя мы много чего уже разъяснили", – подытожил Муженко.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявлял, что Иловайск не был стратегическим центром, который надо было взять любой ценой. Также, по его словам, тогда украинские военные имели немного информации о некоторых объектах инфраструктуры на Донбассе, а запросы министерств и Кабмина не давали никаких результатов. Поэтому, предполагает он, вопрос штурма Иловайска в 2014 году, прежде всего, решали некоторые политики и бизнесмены.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Виктор Муженко Иловайская трагедия История Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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