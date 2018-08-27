10:08
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Кому нужен был штурм Иловайска в 2014-м: Муженко сделал громкий вывод

795 Читати новину українською
Муженко не исключает, что в штурме Иловайска были заинтересованы "определенные политики и бизнесмены"
Муженко не исключает, что в штурме Иловайска были заинтересованы "определенные политики и бизнесмены" / Соцсети

В 2014 году украинские военные имели немного информации об объектах инфраструктуры, которые влияли на жизнедеятельность на Донбассе, а запросы в министерства и Кабмин не давали никаких результатов. Поэтому, вполне вероятно, что вопрос штурма Иловайска в 2014 году, прежде всего, решали некоторые политики и бизнесмены.

Такое заявление глава Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко в комментарии для документального фильма про Иловайские бои 2014 года, отрывок из которого он опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте также: Почему вещи погибших в Иловайской трагедии бойцов нашли закопанными: известны циничные подробности

По его мнению, некоторые политики были заинтересованы в штурме Иловайска в 2014 году.

"Думаю, что такое влияние (со стороны определенных политиков и бизнесменов – 24 канал) было. Я не могу привести какую-то фактуру Вам, я думаю, что есть достаточно компетентные органы, которые должны заниматься и иметь определенную информацию. Это одно, а второе то, что я знаю об этом совещании, которое было в Корбана. Такая информация у нас была", – подчеркнул военный.

Кроме того, он рассказал и о похожем совещании в Курахово.

"Там также вопросы рассматривались о важности критических объектов на территории Донецкой области. Были и там, я так понимаю, и определенные планы взятия под контроль Иловайска. Это был просто промежуточный этап к обладанию какими-то серьезными объектами. Возможно ТЭС, возможно какой-то другой объект на территории Донецкой области", – отметил он.

По словам руководителя Генштаба, в 2014 году военные были слабо проинформированы об объектах инфраструктуры, которые влияли на жизнедеятельность во всем регионе – в частности, о базах государственного резерва, как к примеру, в Докучаевске. В то же время Муженко добавил, штаб делал соответствующие запросы в министерства и Кабинет министров, но полного перечня таких объектов военные не получили.

Читйте также: После Иловайска наиболее тяжело было сказать маме, что я иду на войну: история добровольца

"Насколько они повлияли, я сейчас не могу объяснить, лучше спросить у тех командиров батальонов и у тех людей,которые, как Вы говорите, имели, или могли иметь влияние. Я такой вариант не исключаю", – подытожил он.

Напомним, в комментарии для документального фильма про Иловайские бои 2014 года Виктор Муженко подчеркивал, что тогда для украинских военных Иловайск имел определенный интерес как большая узловая станция и рассматривался как одна из тактических задач общей операции на Донбассе.

Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Виктор Муженко Иловайская трагедия Геннадий Корбан История
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 27 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сегодня, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 августа, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
27 августа, 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
27 августа, 20:01 Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
Яніна Ткачук
Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
27 августа, 19:01 Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
Інна Жолобович
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Первое заседание "правительства камикадзе". Как это было
 27 февраля 2014 , 21:11 18
Наливайченко обещает рассекретить резонансные материалы
 18 июня 2015 , 10:06
Врач сборной Украины объяснил большое количество шприцев на базе: В делегации были не только футболисты
 6 июля 2016 , 10:15
Пеле, Месси и еще 8 топ-игроков из Книги рекордов Гиннеса
 29 января 2017 , 11:27
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук