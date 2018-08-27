Кому нужен был штурм Иловайска в 2014-м: Муженко сделал громкий вывод

В 2014 году украинские военные имели немного информации об объектах инфраструктуры, которые влияли на жизнедеятельность на Донбассе, а запросы в министерства и Кабмин не давали никаких результатов. Поэтому, вполне вероятно, что вопрос штурма Иловайска в 2014 году, прежде всего, решали некоторые политики и бизнесмены.

Такое заявление глава Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко в комментарии для документального фильма про Иловайские бои 2014 года, отрывок из которого он опубликовал на своей странице в Facebook.

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По его мнению, некоторые политики были заинтересованы в штурме Иловайска в 2014 году.

"Думаю, что такое влияние (со стороны определенных политиков и бизнесменов – 24 канал) было. Я не могу привести какую-то фактуру Вам, я думаю, что есть достаточно компетентные органы, которые должны заниматься и иметь определенную информацию. Это одно, а второе то, что я знаю об этом совещании, которое было в Корбана. Такая информация у нас была", – подчеркнул военный.

Кроме того, он рассказал и о похожем совещании в Курахово.

"Там также вопросы рассматривались о важности критических объектов на территории Донецкой области. Были и там, я так понимаю, и определенные планы взятия под контроль Иловайска. Это был просто промежуточный этап к обладанию какими-то серьезными объектами. Возможно ТЭС, возможно какой-то другой объект на территории Донецкой области", – отметил он.

По словам руководителя Генштаба, в 2014 году военные были слабо проинформированы об объектах инфраструктуры, которые влияли на жизнедеятельность во всем регионе – в частности, о базах государственного резерва, как к примеру, в Докучаевске. В то же время Муженко добавил, штаб делал соответствующие запросы в министерства и Кабинет министров, но полного перечня таких объектов военные не получили.

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"Насколько они повлияли, я сейчас не могу объяснить, лучше спросить у тех командиров батальонов и у тех людей,которые, как Вы говорите, имели, или могли иметь влияние. Я такой вариант не исключаю", – подытожил он.

Напомним, в комментарии для документального фильма про Иловайские бои 2014 года Виктор Муженко подчеркивал, что тогда для украинских военных Иловайск имел определенный интерес как большая узловая станция и рассматривался как одна из тактических задач общей операции на Донбассе.