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Телеканал новин 24 Блоги Євгенія Мазур
Євгенія Мазур

Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця

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Микола Анацький
Микола Анацький / 24 Канал

Уривок із розповіді добровольця з Донбасу 24 каналу про те, яким було життя в умовах "русского мира" та як починалась деокупація Донецької області.

Микола Анацький народився і виріс у Донецькій області. Після того, як його рідний Бахмут було звільнено від окупації, він пішов добровольцем у батальйон "Донбас". У його складі більше 2,5 років воював у найгарячіших точках на сході України. Потім – перевівся до лав батальйону ім. Кульчицького.

Зараз молодший лейтенант Микола Анацький – офіцер групи інформації та комунікації Національної гвардії України.

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Його історія – яскравий приклад того, як війна впливає на життя людей. Уривок цієї історії – про те, як відбувалась деокупація захоплених бойовиками населених пунктів, зокрема - його рідного міста, та як всі ці події змінили життя людей.

Молодший лейтенант Микола Анацький

Молодший лейтенант Микола Анацький

"Вечер. Закат был красный-красный, все в таких горячих тонах. Услышали приближающийся гул. Вышли на улицу все вместе. Все, кто остался в городе, повыходили. Все смотрели в одну сторону. В город заезжала колонна украинских военных. Внутри было такое облегчение, что даже не могу описать. Этот кошмар закончился. Тогда следующий кошмар еще не начался. Сразу же включили украинское телевидение. Мы каждый день смотрели, как эта раковая опухоль, под названием "ДНР-ЛНР", уменьшалась. Каждый день видели, как наши их выбили оттуда, как наши взяли еще один город. Я уже думал пойти в армию, но, казалось, что оно все уже уменьшается. Решил, что раз все так классно складывается, то пока побуду дома. Потом был Иловайск.

Папа тогда говорил, что осталось еще пару недель – и все будет по-старому. Я до конца не верил, что все может так легко закончится. Было предчувствие, что Россия так просто от нас не отстанет. Постоянно мониторил их новости и изначально, еще до начала горячего периода у нас, говорил, что точно будет какое-то движение со стороны России. Информация, сказанная по государственному каналу, сказана не просто так. Эта информация должна быть услышана и воспринята. Все, что они говорили, свидетельствовало, что Россия готовится к войне и готовит к ней свой народ. Я тогда надеялся, что скоро это все закончится. Но слабо верилось, что оно вот так может прекратиться "на раз" и все станет, как было. После Иловайска опять хотел идти воевать. Снарягу потихоньку покупать начал. Но дедушка заболел сильно. Все колонны техники, все российские танки, все это проезжало прямо под его окнами. Он все это видел. И не понимал, что происходит. Говорил: "Мы же с русскими в окопах во время войны сидели!". Дедушка не пережил болезни.

Когда уже ничего не держало дома, я собрал вещи – снарягу, форму, которая у меня еще с турпоходов сохранилась. Несколько дней собирался с мыслями. Самое сложное было не столько настроиться – я давно настроился, что пойду воевать. Тогда уже реально плохо спал, постоянно об этом думал, не находил себе места и все внутри кричало: "Едь!". Самое сложное было сказать об этом семье. Когда показывают, что на войне каждый день погибшие. У мамы моей сердечко больное. Я просто ходил и думал, как это правильно сказать. Думал-думал, потом позвонил на горячую линию Министерства обороны, сказал, что хочу пойти добровольцем. Там девушка мне сказала, что я молодец и пообещала, что мне перезвонят через двое суток. До сих пор перезванивают.

Параллельно заполнил анкету на страничке батальона "Донбасс", они позвонили буквально на следующий день. Целенаправленно выбирал именно этот батальон. Во-первых, я из Донецкой области, а в "Донбассе" было много местных. Как потом заметил: те, кто родом с Донбасса, были очень инициативны в выполнении армейской рутины в зоне боевых действий. Нам реально есть за что воевать. Мы у себя дома. Да, есть пацаны со всех уголков страны, которые очень инициативны и хорошо воюют. Но у жителей Донбасса мотивация более сильная. Тем более, что многим из них некуда возвращаться. До сих пор служит много ребят, которые там с самого начала, потому что им некуда ехать – у них дом отобрали.

Я своим товарищам с других областей, не с Донбасса, всегда говорил: "Спасибо, пацаны, что приехали ко мне домой. Приехали мне помочь". Не только из нашего подразделения. Всем. Их могли убить, они могли вернуться калеками, они об этом знали. Но они все равно поехали помогать мне освобождать мой дом".

Більше читайте у спецпроекті 24 каналу: Історія окупації і звільнення Донбасу: розповідь добровольця

Автор: Євгенія Мазур
Теги: Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Новини політики Публікації Російська пропаганда Добровольці Нацгвардія Іловайська трагедія
Джерело: 24 канал
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