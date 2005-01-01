Как раз перед тем, как город окончательно оккупировали, я сдал паспорт – пришло время менять в нем фотографию. Только сдал – на следующий день захватывают паспортный стол, который находился в том же здании, где сепары сделали штаб. Пришлось туда идти, чтобы забрать паспорт, деваться некуда было. А у меня тогда такая ненависть к сепарам была, что, наверное, если бы у меня тогда была бы с собой граната – вот взорвал бы! Тогда на поверхность повылазил весь криминалитет, люди, которые были никем, взяли в руки оружие и почувствовали силу. Были там вроде бы нормально одетые люди, в возрасте уже, они приходили и предлагали им свою помощь.
Помню, сепары ходили с такими маленькими избирательными шкатулками, и собирали деньги "На новую республику". Два человека с автоматами. Один – совсем пьяный, второй или только собирается выпить или уже нормально подвыпивший. Это было символично: новая республика и два пьяных тела с автоматами. Все негативное, что для меня может быть, я все видел в них. С их "русским миром" наш мир тогда полностью разрушился, сейчас из-за их "русского мира", наш мир полностью перестроен. В паспортный стол я прошел спокойно, он был закрыт. Когда возвращался обратно – проходил мимо здания СБУ, которое как раз захватывали. Те, кто захватывал СБУ, сильно отличались от тех, кто стоял у их штаба. У СБУ ребята все были под два метра ростом, в одинаковых камуфляжах, трезвые, мощные, автоматы у них были АК-100. У таких автоматов пластиковый приклад и он складной. Ну, вот было заметно, что это – спецура. Когда смотрел, на все то, что там происходило, выглядело так, будто это все – не по-настоящему.