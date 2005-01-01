Когда уже ничего не держало дома, я собрал вещи – снарягу, форму, которая у меня еще с турпоходов сохранилась. Несколько дней собирался с мыслями. Самое сложное было не столько настроиться – я давно настроился, что пойду воевать. Тогда уже реально плохо спал, постоянно об этом думал, не находил себе места и все внутри кричало: "Едь!". Самое сложное было сказать об этом семье. Когда показывают, что на войне каждый день погибшие. У мамы моей сердечко больное. Я просто ходил и думал, как это правильно сказать. Думал-думал, потом позвонил на горячую линию Министерства обороны, сказал, что хочу пойти добровольцем. Там девушка мне сказала, что я молодец и пообещала, что мне перезвонят через двое суток. До сих пор перезванивают.





Параллельно заполнил анкету на страничке батальона "Донбасс", они позвонили буквально на следующий день. Целенаправленно выбирал именно этот батальон. Во-первых, я из Донецкой области, а в "Донбассе" было много местных. Как потом заметил: те, кто родом с Донбасса, были очень инициативны в выполнении армейской рутины в зоне боевых действий. Нам реально есть за что воевать. Мы у себя дома. Да, есть пацаны со всех уголков страны, которые очень инициативны и хорошо воюют. Но у жителей Донбасса мотивация более сильная. Тем более, что многим из них некуда возвращаться. До сих пор служит много ребят, которые там с самого начала, потому что им некуда ехать – у них дом отобрали.





Я своим товарищам с других областей, не с Донбасса, всегда говорил: "Спасибо, пацаны, что приехали ко мне домой. Приехали мне помочь". Не только из нашего подразделения. Всем. Их могли убить, они могли вернуться калеками, они об этом знали. Но они все равно поехали помогать мне освобождать мой дом.

