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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як навчаються українські військові в зоні бойових дій на Донбасі: цікаве відео

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У мережі показали відео навчань українських бійців на Донбасі
У мережі показали відео навчань українських бійців на Донбасі / Скрін з відео

Бронегрупа одного з підрозділів 93-ї бригади Холодний Яр Збройних сил України провела навчання поблизу лінії розмежування у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади в Facebook.

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Зокрема, у навчаннях брали участь чотири бойові машини піхоти під керівництвом командирської БМП-1. Вони вийшли на вогневий рубіж і відбили атаку умовного противника.

"Бронегрупа є резервом командиру підрозділу. Вона прикриває підрозділ, що перебуває на передньому краю. Бронегрупа у будь-який час готова буде тримати реальний бій проти російського окупанта. Її виведуть, коли ворог захоче обійти опорний пункт з флангу або намагатиметься його оточити", – розповіли військові.

Також зазначається, що такі навчально-бойові тренування постійно організовують для того, аби перевірити злагодженість та боєготовність екіпажів.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Зброя
Джерело: 24 Канал
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