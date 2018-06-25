Как учатся украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе: интересное видео

Бронегруппа одного из подразделений 93-й бригады Холодный Яр Вооруженных сил Украины провела учения вблизи линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

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В частности, в учениях принимали участие четыре боевые машины пехоты под руководством командирской БМП-1. Они вышли на огневой рубеж и отбили атаку условного противника.



"Бронегруппа является резервом командира подразделения. Она прикрывает подразделение, которое находится на переднем крае. Бронегруппа в любое время готова будет держать реальный бой против российского оккупанта. Ее выведут, когда враг захочет обойти опорный пункт с фланга или будет пытаться его окружить", – рассказали военные.



Также отмечается, что такие учебно-боевые тренировки постоянно организуют для того, чтобы проверить слаженность и боеготовность экипажей.