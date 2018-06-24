Заборонена зброя: у мережі показали арсенал, з яким на Добасі воюють окупанти

У мережі опублікували фото забороненої міжнародними договорами зброї, з якою на Донбасі воюють російські окупанти.

Снимки на своей странице в Facebook опубликовал украинский активист Серж Марко.

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По его информации, украинские защитники обнаружили на передовой противопехотные мины ПМН-2, которых нет в Украине. Также эти мины запрещены Женевским протоколом.

Мужчина рассказывает, что солдаты ВСУ выкапывают эти мины и устанавливают их возле позиций боевиков.