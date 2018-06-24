Уничтожены целые улицы: оккупанты разрушают Пивденне после освобождения украинскими военными

В поселке Пивденне Донецкой области, которое украинские защитники без боев заняли в мае, уничтожают пророссийские боевики. Они ведут обстрел населенного пункта и выжигают целые улицы.

Об этом информируют в оперативном командовании "Север".

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Населенный пункт Пивденне был занят украинскими военными без боев и должен был получить шанс на полное восстановление цивилизованной жизни. Однако российские оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда его жителей. Их дома ежедневно подвергались обстрелам и поджогам осветительными минами и снарядами и трассирующими пулями. Уничтожены целые улицы,

– говорится в сообщении.

В организации добавляют, что такая тенденция имеет цель – посеять панику среди местных жителей. Оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству при этом.

"В такую ​​жаркую погоду, которая стоит сейчас, перекидывание огня с дома на дом идет почти мгновенно. Военные, которые защищают поселок, не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны российских оккупантов. Отсутствие гарантий от ОРДЛО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей исключает сохранение инфраструктуры и гражданских зданий", – добавляют защитники.

Отмечается, что любой движущийся в сторону поселка или в обратном направлении подвергается обстрелу.

На снимках из Пивденного видны масштабы разрушения: сгоревшие и разнесенные вдребезги дома.