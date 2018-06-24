16:26
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Знищені цілі вулиці: окупанти руйнують Південне після звільнення селища українськими військовими

391 Читать новость на русском
Бойовики ведуть обстріл населеного пункту та випалюють цілі вулиці
Бойовики ведуть обстріл населеного пункту та випалюють цілі вулиці / фото з соцмереж

У селищі міського типу Південне на Донеччині, яке українські оборонці без боїв зайняли у травні, знищують проросійські бойовики. Вони ведуть обстріл населеного пункту та випалюють цілі вулиці.

Про це інформують в оперативному командуванні "Північ".

Читайте також: На Донеччині невідомі розбили пам'ятний знак герою АТО: фото

Населений пункт Південне був занятий українськими військовими без боїв і мав отримати шанс на повне відновлення цивілізованого життя. Проте російські окупанти почали його цілеспрямовану руйнацію і створення умов для повного виїзду його мешканців. Їх будинки щоденно піддавались обстрілам та підпалам освітлювальними мінами і снарядами та трасуючими кулями. Знищені цілі вулиці,
– йдеться у повідомленні.

В організації додають, що така тенденція має на меті посіяти паніку серед місцевих жителів. Окупанти навмисно руйнують цивільну інфраструктуру та обстрілюють мирні житлові квартали, щоб деморалізувати цивільне населення та підірвати довіру до військового керівництва при цьому.

"У таку спекотну погоду, яка стоїть зараз, перекидання вогню з будинку на будинок йде майже миттєво. Військові, що обороняють селище, не встигають рятувати будинки від постійних підпалів з боку російських окупантів. Відсутність гарантій від ОРДО на безпечну роботу пожежних розрахунків та рятувальників унеможливлює збереження інфраструктури та цивільних будинків", – додають оборонці.

Зазначається, що будь-який транспорт, що рухається у бік селища, чи у зворотному напрямку піддається обстрілу.

На знімках із Південного видно масштаби руйнації: згорілі та рознесені вщент будинки.

 

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
сьогодні, 16:00 Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
Блог Медіа 223
Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
сьогодні, 13:02 Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
3990
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сьогодні, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 3134
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сьогодні, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 1206
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сьогодні, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 1014
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук