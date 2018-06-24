Знищені цілі вулиці: окупанти руйнують Південне після звільнення селища українськими військовими

У селищі міського типу Південне на Донеччині, яке українські оборонці без боїв зайняли у травні, знищують проросійські бойовики. Вони ведуть обстріл населеного пункту та випалюють цілі вулиці.

Про це інформують в оперативному командуванні "Північ".

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Населений пункт Південне був занятий українськими військовими без боїв і мав отримати шанс на повне відновлення цивілізованого життя. Проте російські окупанти почали його цілеспрямовану руйнацію і створення умов для повного виїзду його мешканців. Їх будинки щоденно піддавались обстрілам та підпалам освітлювальними мінами і снарядами та трасуючими кулями. Знищені цілі вулиці,

– йдеться у повідомленні.

В організації додають, що така тенденція має на меті посіяти паніку серед місцевих жителів. Окупанти навмисно руйнують цивільну інфраструктуру та обстрілюють мирні житлові квартали, щоб деморалізувати цивільне населення та підірвати довіру до військового керівництва при цьому.

"У таку спекотну погоду, яка стоїть зараз, перекидання вогню з будинку на будинок йде майже миттєво. Військові, що обороняють селище, не встигають рятувати будинки від постійних підпалів з боку російських окупантів. Відсутність гарантій від ОРДО на безпечну роботу пожежних розрахунків та рятувальників унеможливлює збереження інфраструктури та цивільних будинків", – додають оборонці.

Зазначається, що будь-який транспорт, що рухається у бік селища, чи у зворотному напрямку піддається обстрілу.

На знімках із Південного видно масштаби руйнації: згорілі та рознесені вщент будинки.