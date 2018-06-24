На Донеччині невідомі розбили пам'ятний знак герою АТО: фото

У Доброполі на Донеччині невідомі розбили пам'ятний знак, встановлений герою АТО Олександру Єрмакову. За інформацію, яка допоможе впіймати зловмисників, обіцяють 10 тисяч гривень.

Про це у спільноті "Leviathan Доброполье" у Facebook написав журналіст Артем Лютий.

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Сепари сьогодні розбили пам'ятник герою АТО Олександру Єрмакову. За інформацію, яка допоможе впіймати виродків, – винагорода у 10 тисяч гривень,

– йдеться у повідомленні.

До допису автор додав знімки понівеченого пам'ятника.

У мережі люди обурені вчиненим.

"Де в цей час була поліція? Не вибачимо!" – пишуть користувачі соцмереж.

Хто такий Олександр Єрмаков?Герой АТО з позивним "Генерал". Уродженець села Добропілля на Донеччині.

12 травня 2015 року Олександр разом з іншими бійцями бригади перебував на бойовій позиції у бліндажі на дебальцевському напрямку. У бліндаж "прилетіла" ворожа міна, яка завдала йому тяжких ран. "Генерала" та інших поранених бійців було терміново евакуйовано до Артемівська, а тоді гелікоптером – до Харкова.

Олександр Єрмаков фактично прикрив собою п'ятьох солдатів, прийнявши основну силу вибуху на себе. Лікарі Харківського інституту невідкладної хірургії боролися за життя Олександра, але поранення виявилися несумісними з життям. У ніч із 19 на 20 травня Олександр помер.