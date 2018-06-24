Мухарський назвав метод, яким треба звільняти окуповані території Донбасу

Український телеведучий і музикант Антін Мухарський заявив, що не бачить перспектив для звільнення окупованих Донецька та Луганська. Причиною цього митець називає те, що "на певних територіях "совок" переміг Україну".

Про це повідомляє "Главред".

"Я поки не бачу якихось позитивних моментів і перспектив у тому, щоб Донецьк і Луганськ повернути, тому що сталися ментальні зрушення у структурі українського населення, і на певних територіях "совок" переміг Україну. "Совок" – як агресивна, консервативна і моральна традиція імперії. Видалити це з голів – основне завдання", – наголосив Мухарський.

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Митець також висловив переконання, що окупованим територіям потрібна українізація.

"Потрібна українізація, щоб люди почували себе в українському полі, щоб звучала українська мова, українська пісня", – пояснив він.

Мухарський при цьому зазначив, що принцип "спочатку промивка мізків, потім – танки" є добре відпрацьованим Росією.

І він діє. Дзеркально слід діяти і Україні. Тобто спочатку потрібно українізувати людей, давати їм надію і можливості розкрити себе, роботу, нарешті, давати якусь соціалку – над цим теж треба працювати. А вже потім, заручившись підтримкою цього населення, можна буде потроху звільняти території,

– пояснив телеведучий.

До слова, нещодавно голова Закарапатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що українська армія має поповнитися "безбашеними" військовослужбовцями, і тоді можна починати наступ на позиції російських окупаційних військ на окупованому Донбасі.