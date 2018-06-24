Мухарский назвал метод, которым надо освобождать оккупированные территории Донбасса

Украинский телеведущий и музыкант Антин Мухарский заявил, что не видит перспектив для освобождения оккупированных Донецка и Луганска. Причиной этого он называет то, что "на определенных территориях "совок" победил Украину".

Об этом сообщает "Главред".

"Я пока не вижу каких-то положительных моментов и перспектив в том, чтобы Донецк и Луганск вернуть, потому что произошли ментальные сдвиги в структуре украинского населения, и на определенных территориях "совок" победил Украину. "Совок"– как агрессивная, консервативная и моральная традиция империи. Удалить это из голов – основная задача", – подчеркнул Мухарский.

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Также выразил убеждение, что оккупированным территориям нужна украинизация.

"Нужна украинизация, чтобы люди чувствовали себя в украинском поле, чтобы звучала украинская речь, украинская песня", – пояснил он.

Мухарский при этом отметил, что принцип "сначала промывка мозгов, потом – танки является "хорошо отработанным Россией.

И он действует. Зеркально следует действовать и Украине. То есть сначала нужно украинизировать людей, давать им надежду и возможности раскрыть себя, работу, наконец, давать какую-то социалку – над этим тоже надо работать. А уже потом, заручившись поддержкой этого населения, можно будет понемногу освобождать территории,

– пояснил телеведущий.

К слову, недавно председатель Закарапатськой ОГА Геннадий Москаль заявил, что украинская армия должна пополниться "безбашенными" военнослужащими, и тогда можно начинать наступление на позиции российских оккупационных войск на оккупированном Донбассе.