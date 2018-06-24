15:24
24 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
19°C 10°C
  • понедельник
    21°C 11°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мухарский назвал метод, которым надо освобождать оккупированные территории Донбасса

372 Читати новину українською
Антин Мухарский выступает за украинизацию оккупированного Донбасса
Антин Мухарский выступает за украинизацию оккупированного Донбасса / Bdzhola.com

Украинский телеведущий и музыкант Антин Мухарский заявил, что не видит перспектив для освобождения оккупированных Донецка и Луганска. Причиной этого он называет то, что "на определенных территориях "совок" победил Украину".

Об этом сообщает "Главред".

"Я пока не вижу каких-то положительных моментов и перспектив в том, чтобы Донецк и Луганск вернуть, потому что произошли ментальные сдвиги в структуре украинского населения, и на определенных территориях "совок" победил Украину. "Совок"– как агрессивная, консервативная и моральная традиция империи. Удалить это из голов – основная задача", – подчеркнул Мухарский.

Читайте также: Своей задачей вижу развал Российской империи, – Мухарский

Также выразил убеждение, что оккупированным территориям нужна украинизация.

"Нужна украинизация, чтобы люди чувствовали себя в украинском поле, чтобы звучала украинская речь, украинская песня", – пояснил он.

Мухарский при этом отметил, что принцип "сначала промывка мозгов, потом – танки является "хорошо отработанным Россией.

И он действует. Зеркально следует действовать и Украине. То есть сначала нужно украинизировать людей, давать им надежду и возможности раскрыть себя, работу, наконец, давать какую-то социалку – над этим тоже надо работать. А уже потом, заручившись поддержкой этого населения, можно будет понемногу освобождать территории,
– пояснил телеведущий.

К слову, недавно председатель Закарапатськой ОГА Геннадий Москаль заявил, что украинская армия должна пополниться "безбашенными" военнослужащими, и тогда можно начинать наступление на позиции российских оккупационных войск на оккупированном Донбассе.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости культуры языковый вопрос СССР
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Некоторые продукты за год подорожали вдвое: впечатляющие цифры
сегодня, 13:02 Некоторые продукты за год подорожали вдвое: впечатляющие цифры
404
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сегодня, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 2813
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сегодня, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 358
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сегодня, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 954
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 июня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 16900
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук