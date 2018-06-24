На Донетчине неизвестные разбили памятный знак герою АТО: фото

В Доброполье на Донетчине неизвестные разбили памятный знак, установленный герою АТО Александру Ермакову. За информацию, которая поможет поймать злоумышленников, обещают 10 тысяч гривен.

Об этом в сообществе "Leviathan Доброполье" в Facebook написал журналист Артем Февраль.

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Сепары сегодня разбили памятник герою АТО Александру Ермакову. За информацию, которая поможет поймать уродов, – вознаграждение в 10 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

К сообщению автор приложил снимки изувеченного памятника.

В сети люди возмущены содеянным.

"Где в это время была полиция? Не простим!" – пишут пользователи соцсетей.

Кто такой Александр Ермаков?

Герой АТО с позывным "Генерал". Уроженец села Доброполье на Донетчине.

12 мая 2015 года Александр вместе с другими бойцами бригады находился на боевой позиции в блиндаже на дебальцевском направлении. В блиндаж "прилетела" вражеская мина, которая нанесла ему тяжкие раны. "Генерала" и других раненых бойцов были срочно эвакуированы в Артемовск, а затем вертолетом – в Харьков.

Александр Ермаков фактически прикрыл собой пятерых солдат, приняв основную силу взрыва на себя. Врачи Харьковского института неотложной хирургии боролись за жизнь Александра, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. В ночь с 19 на 20 мая Александр умер.