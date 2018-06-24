Заборонена зброя: у мережі показали арсенал, з яким на Добасі воюють окупанти

У мережі опублікували фото забороненої міжнародними договорами зброї, з якою на Донбасі воюють російські окупанти.

Знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував український активіст Серж Марко.

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За його інформацією, українські оборонці виявили на передовій протипіхотні міни ПМН-2, яких немає в Україні. Також ці міни заборонені Женевським протоколом.

Чоловік розповідає, що солдати ЗСУ викопують ці міни і встановлюють їх біля позицій бойовиків.