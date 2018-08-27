Иловайск не был стратегическим центром, который надо взять любой ценой, – Муженко

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко объяснил, какое значение имел Иловайск в первые месяцы антитеррористической операции на востоке Украины летом 2014-го года.

Проходит 4-я годовщина со времени Иловайской трагедии в августе 2014-го.

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Накануне памятной даты для документального фильма о событиях под Иловайском начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал о стратегическом значении этого населенного пункта.

Видеокомментарий для фильма Муженко обнародовал на своей странице в Facebook.

Иловайск в июле (2014-го, – ред.) еще имел определенный интерес для нас как большая узловая станция. В наших планах он рассматривался как одна из тактических задач, которые решались в ходе всей операции. Операция имела широкий размах – более 300 километров по фронту, и сам Иловайск как населенный пункт был одной из тактических задач этой операции,

– пояснил начальник Генштаба.

По его словам, "какого-то стратегического значения" этот город уже не имел.

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"Особенно уже в августе, когда мы контролировали Кутейниково, а Кутейниково дает нам возможности перерезать как раз железнодорожное сообщение с Россией той железнодорожной ветки, которая идет через Амвросиевку, Кутейниково на Иловайск, Макеевку и Донецк. То есть у нас не было необходимости ставить Иловайск как некий стратегический центр, который необходимо было во что бы то ни стало взять", – отметил Виктор Муженко.

По официальным данным, в "Иловайскому котле" в августе 2014-го погибли 366 украинских защитников, 429 воинов получили ранения. 300 военнослужащих попали в плен. По неофициальным данным, эти цифры гораздо большие.