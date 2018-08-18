Добровольцы на линии огня были за пределами правового поля, – начальник генштаба ВСУ

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в стране тысячи человек находятся в составе негосударственных групп и призвал добровольцев вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил в своем интервью ВВС Украина.

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В 2014 году много добровольцев выполняли вместе с военнослужащими совместные боевые задачи. Но когда воинское подразделение получило приказ, то оно стоит и выполняет эти задачи. Что касается добровольцев, то, например, во время угрозы они могут оставить позиции и не понести никакой ответственности за это,

– отметил руководитель Генштаба.

Он также подчеркнул, что пребывание добровольцев на линии огня было вне правового поля.

Виктор Муженко дал ответ на частый вопрос почему добровольцы не считаются участниками боевых действий.

"Мы готовы принимать их в ряды ВСУ. Тогда они имеют определенные внешние атрибуты, а также социальные гарантии от государства", – сказал Муженко.