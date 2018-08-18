Добровольці на лінії вогню були за межами правового поля, – начальник генштабу ЗСУ

Начальник генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що в країні тисячі осіб перебувають у складі недержавних груп і закликав добровольців вступати до лав Збройних сил України.

Про це він заявив у своєму інтерв'ю ВВС Україна.

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У 2014 році багато добровольців виконували разом з військовослужбовцями спільні бойові завдання. Але коли військовий підрозділ отримав наказ, то він стоїть і виконує ці завдання. Що стосується добровольців, то, наприклад, під час загрози вони можуть залишити позиції і не понести ніякої відповідальності за це,

– зауважив керівник Генштабу.

Він також наголосив, що перебування добровольців на лінії вогню було поза межами правового поля.

Віктор Муженко дав відповідь на часте запитання чому добровольці не вважаються учасниками бойових дій.

"Ми готові їх приймати до лав ЗСУ. Тоді вони мають певні зовнішні атрибути, а також соціальні гарантії від держави", – сказав Муженко.