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      Глава Генштаба Хомчак рассказал, как выходил из Иловайского котла

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      Хомчак рассказал о выходе из Иловайска
      Хомчак рассказал о выходе из Иловайска / Колаж 24 канал

      Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, который во время боев за Иловайск летом 2014 года возглавлял сектор "Б", рассказал, что выходил из окружения в составе группы из 14 человек с тяжело раненым бойцом и сам мог погибнуть.

      "Для меня тот бой не закончился, потому что до сих пор неизвестна судьба многих, кто пропал без вести... Это все – груз в моей душе. Но я ни перед кем глаза не опускаю. Не потому, что я такой бесстрашный, а потому, что я сделал все, что мог сделать", – рассказал Хомчак в интервью УНИАН.

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      "Наверное, главная моя проблема в том, что я остался жив", – добавил начальник Генштаба, комментируя бои за Иловайск. Он отметил, что мог так же погибнуть, как и все, поэтому ему не стыдно.

      "Я сделал все, что мог в той ситуации. Тогда наличие генерала там (в Иловайске) было элементом сдерживания для бойцов. Потому что все смотрят, что генерал здесь, он не дурак, он себя уважает, не убегает, значит, мы тоже будем воевать. Хотя у меня были ситуации, когда мне говорили, что все уже покидают Иловайск, а я говорил – "нет, я на месте", тогда все – "мы воюем дальше", – рассказал Хомчак.

      В составе группы из 14 человек он вышел из Иловайска в безопасную зону – в город Комсомольск – в 4-5 часов утра 31 августа. Когда выходили, Хомчак связался с руководителем АТО, генералом Виктором Муженком и попросил, чтобы прислали вертолет, потому что среди украинских бойцов были раненые.

      После выхода военных вместе х Хомчаком вывезли в Старую Ласпу, куда подходила Нацгвардия. Они оказали помощь раненому. "Кофе и чаем нас угостили, потому что не ели несколько дней вообще, а воду пили из Кальмиуса (реки)..." – отметил Хомчак. После этого за бойцами прибыл вертолет.

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      "Мы прилетели в 61-й госпиталь. Я там пересел в другой вертолет, с десантниками, через 50 минут был в штабе АТО в Краматорске и сидел перед руководителем АТО, командующим Нацгвардии, министром обороны. Доложил им всю ситуацию. Это было 8-9 часов утра 31 августа. А на утро 1 сентября я был в Администрации Президента и докладывал о состоянии дел президенту", – рассказал нынешний начальник Генштаба.

      По словам Хомчака, все, кто выходили из Иловайска, – герои.

      Мы не знаем, что произошло бы, какой сейчас была бы линия столкновения, если бы не случилось той ситуации. Поэтому людей – и мертвых, и живых – надо поблагодарить, что они тогда не сдались, они не бежали в РФ, они действительно воевали достойно. Это был момент, когда россияне поняли, что дальше идти нельзя, потому что украинцы идут на смерть, но не сдаются,
      – рассказал начальник Генштаба.

      Что известно о трагедии в Иловайске?
      28 августа 2014 года украинские войска попали в окружение в Иловайске Донецкой области. Военные за 2,5 недели боев так и не смогли взять город под свой контроль. На следующий день с пророссийскими боевиками вроде бы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако обе колонны во время выхода из города были расстреляны пророссийскими боевиками и российскими регулярными частями.

      По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, а еще 158 считаются пропавшими без вести.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Руслан Хомчак АТО Война на Донбассе Иловайская трагедия
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