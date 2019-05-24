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      Новый начальник Генштаба оценил возможность открытого вторжения России на Донбасс

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      Руслан Хомчак
      Руслан Хомчак / Inforesist.org

      Новоиспеченный начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что ситуация на Донбассе угрожающая, потому что там украинским бойцам противостоит Россия. А угроза прямого вторжения всегда может быть.

      "Вопрос, когда оно может быть? Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать никто не будет", – Хомчак рассказал в интервью УНИАН.

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      Он добавил, что ситуация на Донбассе напряженная, непростая, и надо ежедневно заниматься тем, чтобы наша украинская армия была боеспособна, готова ко всему, что только может угрожать.

      Хочмак отметил, что не видит чисто военного варианта освобождения Донбасса.

      Что известно о Руслане Хомчаке?

      Хомчака на должность начальника Генштаба ВСУ 21 мая назначил президент Владимир Зеленский. До этого Хомчак работал в Генштабе под руководством уволенного с должности Виктора Муженко.

      Хомчак – первый заместитель командующего Сухопутных войск с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг". Участник боевых действий на Донбассе, в частности – событий под Иловайском.

      В адрес Хомчака часто звучали обвинения в некомпетентности и измене от добровольческих батальонов. Он занимал должность командующего сектором "Б" сил Антитеррористической операции. Хомчак издал приказ, который запрещал батальону "Айдар" проводить любые боевые действия. Кроме того, в 2014 году сообщалось, что Хомчак саботировал выдачу оружия "Айдару" и не реагировал на доклады о необходимости оказания медицинской помощи бойцу батальона.

      Іловайськ АТО Хомчак
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      В 2014 году Хомчак руководил операцией вывода военных из Иловайска. Тогда большая часть бойцов из добровольческих батальонов попала в окружение. Впоследствии Хочмак рассказал, что украинским военным противостояли регулярные войска России. Стороны договорились, что бойцы АТО выйдут из Иловайска без выстрелов по "зеленому коридору", однако российские военные нарушили соглашение и расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных.

      Генпрокуратура Украины заявила о гибели 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен.

      Кроме того, ВСУ понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 миллионов гривен.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости политики Руслан Хомчак Украина – Россия
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