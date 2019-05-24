Новый начальник Генштаба оценил возможность открытого вторжения России на Донбасс

Новоиспеченный начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что ситуация на Донбассе угрожающая, потому что там украинским бойцам противостоит Россия. А угроза прямого вторжения всегда может быть.

"Вопрос, когда оно может быть? Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать никто не будет", – Хомчак рассказал в интервью УНИАН.

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Он добавил, что ситуация на Донбассе напряженная, непростая, и надо ежедневно заниматься тем, чтобы наша украинская армия была боеспособна, готова ко всему, что только может угрожать.

Хочмак отметил, что не видит чисто военного варианта освобождения Донбасса.

Что известно о Руслане Хомчаке?

Хомчака на должность начальника Генштаба ВСУ 21 мая назначил президент Владимир Зеленский. До этого Хомчак работал в Генштабе под руководством уволенного с должности Виктора Муженко.

Хомчак – первый заместитель командующего Сухопутных войск с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг". Участник боевых действий на Донбассе, в частности – событий под Иловайском.

В адрес Хомчака часто звучали обвинения в некомпетентности и измене от добровольческих батальонов. Он занимал должность командующего сектором "Б" сил Антитеррористической операции. Хомчак издал приказ, который запрещал батальону "Айдар" проводить любые боевые действия. Кроме того, в 2014 году сообщалось, что Хомчак саботировал выдачу оружия "Айдару" и не реагировал на доклады о необходимости оказания медицинской помощи бойцу батальона.



Украинские военные спасают раненого собрата после боев за Иловайск

В 2014 году Хомчак руководил операцией вывода военных из Иловайска. Тогда большая часть бойцов из добровольческих батальонов попала в окружение. Впоследствии Хочмак рассказал, что украинским военным противостояли регулярные войска России. Стороны договорились, что бойцы АТО выйдут из Иловайска без выстрелов по "зеленому коридору", однако российские военные нарушили соглашение и расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных.

Генпрокуратура Украины заявила о гибели 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен.

Кроме того, ВСУ понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 миллионов гривен.