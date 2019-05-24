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      Новий начальник Генштабу оцінив можливість відкритого вторгнення Росії на Донбас

      2714 Читать новость на русском
      Руслан Хомчак
      Руслан Хомчак / Inforesist.org

      Новоспечений начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що ситуація на Донбасі загрозлива, тому що там українським бійцям протистоїть Росія. А загроза прямого вторгнення завжди може бути.

      "Питання, коли вона може бути? Я думаю, що завтра прямого вторгнення не буде. Тому що для будь-якого вторгнення повинна бути мета. Якщо мети немає, то просто йти вбивати ніхто не буде", – розповів Хомчак в інтерв'ю УНІАН.

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      Він додав, що ситуація на Донбасі напружена, непроста, і треба щодня займатися тим, щоб наша українська армія була боєздатна, готова до всього, що тільки може загрожувати.

      Хомчак зазначив, що не бачить суто військового варіанту звільнення Донбасу.

      Що відомо про Руслана Хомчака?

      Хомчака на посаду начальника Генштабу ЗСУ 21 травня призначив президент Володимир Зеленський. До цього Хомчак працював у Генштабі під керівництвом звільненого з посади Віктора Муженка.

      Хомчак – перший заступник командувача Сухопутних військ з 2016 року, генерал-лейтенант, командир оперативного командування "Південь". Учасник бойових дій на Донбасі, зокрема – подій під Іловайськом.

      На адресу Хомчака часто лунали звинувачення в некомпетентності та зраді від добровольчих батальйонів. Він обіймав посаду командувача сектором "Б" сил Антитерористичної операції. Хомчак видав наказ, який забороняв батальйону "Айдар" проводити будь-які бойові дії. Окрім того, у 2014 році повідомлялося, що Хомчак саботував видачу зброї "Айдару" та не реагував на доповіді про необхідність надання медичної допомоги бійцю батальйону.

      Іловайськ АТО Хомчак
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      У 2014 році Хомчак керував операцією виводу військових з Іловайська. Тоді велика частина бійців з добровольчих батальйонів потрапила в оточення. Згодом Хомчак розповів, що українським військовим протистояли регулярні війська Росії. Сторони домовилися, що бійці АТО вийдуть з Іловайська без пострілів по "зеленому коридору", проте російські військові порушили угоду і розстріляли з важкого озброєння колони українських військових.

      Генпрокуратура України заявила про загибель 366 українських вояків, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.

      Крім того, ЗСУ зазнали значних втрат озброєння і військової техніки на суму майже 300 мільйонів гривень.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Руслан Хомчак Новини політики Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
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