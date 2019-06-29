На Донбасі зафіксували нові докази допомоги Росії бойовикам: відео

Бійці полку "Азов" зафіксували докази того, що проросійські бойовики використовують на Донбасі безпілотники "Елерон" російського виробництва.

Сили технічної розвідки полку "Азов" виявили на початку червня, що проросійські бойовики коригують роботу своєї артилерії по позиціях українських підрозділів завдяки безпілотникам "Елерон" російського виробництва.

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Тож "азовці" підняли свій безпілотник, щоб зафіксувати "Елерон" у повітрі та супроводжувати безпілотник до місця посадки в окупованій Горлівці.

"Таким чином були отримані беззаперечні докази використання окупантами на Донбасі озброєння, що постачається з Росії", – наголосили в полку "Азов".

Дивіться відео про те, як бойовики використовують російські безпілотники "Елерон":

До речі, бійці полку вже знищували безпілотник цього типу на початку березня. Після цього українські військові дослідили "Елерон", а отримані дані тепер успішно використовують для боротьби з російськими окупаційними силами.



Збитий "азовцями" російський безпілотник "Елерон"

Що відомо про безпілотники "Елерон"? Ці безпілотники розробила казанська компанія "Енікс" у 2003 році. З 2013 року російська армія проводить серійні закупівлі безпілотників "Елерон" для оснащення своїх сухопутних військ.