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      Скільки заробляє помічник Зеленського і що його пов'язує з президентом

      305 Читать новость на русском
      Андрій Єрмак і Володимир Зеленський
      Андрій Єрмак і Володимир Зеленський

      Помічник президента Андрій Єрмак давно знайомий з Володимиром Зеленським і вважає, що той призначає на посади людей, яким довіряє.

      Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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      В чому загалом полягають функції помічника президента?

      Основна функція помічника президента – допомагати президенту.

      Є така тенденція, що новий президент на посаду призначає переважно тих людей, з якими був давно знайомий. Які ваші були відносини раніше?

      Ми достатньо давно знайомі з президентом, я можу назвати його своїм другом. Я вважаю, що президент призначає на посади з професійної точки зору. Безумовно, призначає тих людей, яким він може довіряти, бо це дуже важливе питання та велика відповідальність.

      андрій єрмак
      Андрій Єрмак

      єрмак
      Андрій Єрмак в оточенні Зеленського і його близьких

      Скільки ви особисто зараз отримуєте?

      Я не знаю, наразі я за штатом, тільки зараз оформлююсь туди. Тому, чесно кажучи, я не знаю, скільки буду отримувати. Я народився в цій країні, я народився в місті Києві, я не хочу нікуди від’їжджати звідси. Я дуже хочу жити в країні, в якій мені буде комфортно, моїй родині, тому для мене це не було головним питанням. Безумовно я чекаю, коли я буду в штаті, я буду розуміти, скільки я отримую заробітної плати.

      Також в інтерв'ю:
      • У Зеленського сказали, чи потрібно чиновникам підвищувати зарплати
      • Чи можливе звільнення Луценка і хто стане новим генпрокурором
      • У Зеленського прокоментували скандал навколо призначення Бухарєва
      • У Зеленського озвучили позицію щодо членства України в ЄС

      Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      Відео повного інтерв'ю Антона Голобородька з Андрієм Єрмаком:

       

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      15 червня
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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