Скільки заробляє помічник Зеленського і що його пов'язує з президентом

Помічник президента Андрій Єрмак давно знайомий з Володимиром Зеленським і вважає, що той призначає на посади людей, яким довіряє.

Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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В чому загалом полягають функції помічника президента?

Основна функція помічника президента – допомагати президенту.

Є така тенденція, що новий президент на посаду призначає переважно тих людей, з якими був давно знайомий. Які ваші були відносини раніше?

Ми достатньо давно знайомі з президентом, я можу назвати його своїм другом. Я вважаю, що президент призначає на посади з професійної точки зору. Безумовно, призначає тих людей, яким він може довіряти, бо це дуже важливе питання та велика відповідальність.



Андрій Єрмак



Андрій Єрмак в оточенні Зеленського і його близьких

Скільки ви особисто зараз отримуєте?

Я не знаю, наразі я за штатом, тільки зараз оформлююсь туди. Тому, чесно кажучи, я не знаю, скільки буду отримувати. Я народився в цій країні, я народився в місті Києві, я не хочу нікуди від’їжджати звідси. Я дуже хочу жити в країні, в якій мені буде комфортно, моїй родині, тому для мене це не було головним питанням. Безумовно я чекаю, коли я буду в штаті, я буду розуміти, скільки я отримую заробітної плати.

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Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Відео повного інтерв'ю Антона Голобородька з Андрієм Єрмаком: