У Зеленського озвучили позицію щодо членства України в ЄС

Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що наразі немає конкретної дати і часу, коли Україна повноцінно стане членом Євросоюзу.

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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"Ви знаєте, чим відрізняється Володимир Зеленський від своїх попередників. Це те, що він, коли обіцяє, то обов'язково виконує. Тому, коли ми отримаємо дійсно конкретну дату, то це буде конкретна дата, а не тільки обіцянка", – пояснив помічник президента.

За його словами, сьогодні політика Зеленського спрямована на конкретні досягнення.

Безумовно, ми повинні отримати ці конкретні дати і час, коли Україна повноцінно стане членом ЄС, членом НАТО. Я не можу вам сказати, що це відбудеться завтра, що це відбудеться за рік. Це було б неправдою. Але ми робимо все, щоб це стало реальністю, а не тільки обіцянками,

– заявив Єрмак.

До слова, на спільній конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Володимир Зеленський наголосив, що стратегічний курс України в НАТО залишається незмінним і є пріоритетом зовнішньої політики.

Чи підтримують українці вступ в НАТО?Згідно з результатами дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року, 46% українців підтримали б референдум про вступ в НАТО, 32% проголосували б проти. Всього опитали 6000 українців віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

Повне інтерв'ю з Андрієм Єрмаком читайте тут.

Відео повного інтерв'ю Антона Голобородька з Андрієм Єрмаком: