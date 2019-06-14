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      У Зеленського озвучили позицію щодо членства України в ЄС

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      У Зеленського озвучили позицію щодо членства України в ЄС
      / 24 канал

      Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що наразі немає конкретної дати і часу, коли Україна повноцінно стане членом Євросоюзу.

      Про це він сказав в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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      "Ви знаєте, чим відрізняється Володимир Зеленський від своїх попередників. Це те, що він, коли обіцяє, то обов'язково виконує. Тому, коли ми отримаємо дійсно конкретну дату, то це буде конкретна дата, а не тільки обіцянка", – пояснив помічник президента.

      За його словами, сьогодні політика Зеленського спрямована на конкретні досягнення.

      Безумовно, ми повинні отримати ці конкретні дати і час, коли Україна повноцінно стане членом ЄС, членом НАТО. Я не можу вам сказати, що це відбудеться завтра, що це відбудеться за рік. Це було б неправдою. Але ми робимо все, щоб це стало реальністю, а не тільки обіцянками,
      – заявив Єрмак.

      До слова, на спільній конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Володимир Зеленський наголосив, що стратегічний курс України в НАТО залишається незмінним і є пріоритетом зовнішньої політики.

      Чи підтримують українці вступ в НАТО?Згідно з результатами дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року, 46% українців підтримали б референдум про вступ в НАТО, 32% проголосували б проти. Всього опитали 6000 українців віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

      Повне інтерв'ю з Андрієм Єрмаком читайте тут.

      Відео повного інтерв'ю Антона Голобородька з Андрієм Єрмаком:

      Що таке програма "Голобородько"? Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики НАТО Євросоюз Європа
      Джерело: 24 канал
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