Кількість атак проти мене зросте, – помічник Зеленського Єрмак

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє, що проти нього найближчим часом зросте кількість інформаційних атак. Причина у тому, що він докладає зусилля для закінчення війни.

Єрмак стверджує, що "не дивується" інформаційним атакам на нього, про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо: Чим займається помічник президента Єрма

Він вважає, що це "логічний крок з боку політиків, які не хочуть закінчувати війну".

В Україні є ряд політиків, яким невигідно, щоб закінчувалась війна. Їм невигідно, тому що вони збагачуються на ній – як матеріально, так і політично, нарощуючи рейтинг,

– заявляє він.

Помічник Зеленського додав, що "найближчим часом кількість інформаційних атак проти нього сильно збільшиться". Єрмак вважає "причиною інформаційних атак є те, що він у складі команди президента докладає багато зусиль для того, щоб війна була закінчена".

Чому Єрмак говорить про "інформаційні атаки" на нього?

Журналісти оприлюднили інформацію про фірми Єрмака та його можливі звʼязки з російськими олігархами, "наближеними до Путіна".

Мова про фірми ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" і ТОВ "М. Е. П.", дані про які журналісти виявили в реєстрах Міністерства юстиції України.

Співзасновником фірм є російський бізнесмен Рахамім Емануїлов. Повідомляється, що "Інтерпромфінанс Україна" з 1999 року не показувала доходів.

Однак "М. Е. П." за 12 років роботи отримала доходів на суму майже 40 мільйонів гривень. Обидві фірми наразі не перебувають у стадії закриття.

Єрмак пояснив, що "Інтерпромфінанс-безпека" зареєстрували у 2001 році, проте жодної господарської діяльності не вела.

Тобто ще задовго до початку війни, я не мав жодних відносин з ТОВ "Сарич", як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи чи її бенефіціарів. Більше того, в мене немає зв’язку з ними, і через це я весь цей час не мав змоги закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека",

– заявляє помічник Зеленського.

Розмова з Тейлором і звинувачення у бік Порошенка

На початку листопада під час закритих свідчень у Конгресі повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що у Зеленського вважають Порошенка винним у наслідках війни на Донбасі.

Так, колишній спецпредставник США Курт Волкер зустрічався із Єрмаком та позаштатним радником Зеленського Ігорем Новіковим. Під час зустрічі Єрмак та Новіков показали на своїх телефонах фотографії убитих чи поранених на Донбасі родичів. За словами Тейлора, вони сказали, що у цьому винен Порошенко.

Сам Єрмак заперечував, що називав п'ятого президента України Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі. Він також заявив, що сам посол вже зробив заяву з цього приводу, вказавши, що за конфлікт однозначно відповідає Росія, а не п’ятий президент Петро Порошенко.

Крім того, він заперечував заяви журналіста про те, що його брат Денис вернувся з АТО "залишився неушкодженим".

Мій брат Денис з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. У серпні 2014 року він отримав контузію, і дотепер страждає від тяжких мігреней та переніс важку операцію з відновлення зору. Тому фраза журналістів Прямого каналу про те, що він "лишився неушкоджений" є неправдою,

– наголосив він.

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Чим займається помічник Зеленського Єрмак?